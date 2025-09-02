scattered clouds
СРБИН СУДИ ШПАНЦИМА: Јовановић главни арбитар у Софији у квалификацијама за Мундијал

02.09.2025. 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Српски судија Срђан Јовановић биће главни арбитар меча између фудбалера Бугарске и Шпаније у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Како је саопштила Европска фудбалска унија УЕФА, Јовановић ће у четвртак од 20.45 на стадиону „Васил Левски“ у Софији предводити комплетно српску судијску шесторку у мечу квалификационе Групе Е. 

Новак Симовић је одређен за четвртог арбитра, а уз аут линије биће Урош Стојковић и Милан Михајловић. 

Момчило Марковић ће бити главни у ВАР соби, а асистираће му Јелена Цветковић.

 

фудбалски судија мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
