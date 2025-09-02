СРБИН СУДИ ШПАНЦИМА: Јовановић главни арбитар у Софији у квалификацијама за Мундијал
02.09.2025. 14:35 14:39
Српски судија Срђан Јовановић биће главни арбитар меча између фудбалера Бугарске и Шпаније у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Како је саопштила Европска фудбалска унија УЕФА, Јовановић ће у четвртак од 20.45 на стадиону „Васил Левски“ у Софији предводити комплетно српску судијску шесторку у мечу квалификационе Групе Е.
Новак Симовић је одређен за четвртог арбитра, а уз аут линије биће Урош Стојковић и Милан Михајловић.
Момчило Марковић ће бити главни у ВАР соби, а асистираће му Јелена Цветковић.