УЕФА ОДЛУЧИЛА! Познати енглески судија Оливер делиће правду на утакмици Пафос - Црвена звезда
Енглез Мајкл Оливер биће главни судија на реванш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона између Пафоса и Црвене звезде, према званичном саопштењу Европске фудбалске уније (УЕФА).
Енглез Мајкл Оливер биће главни судија на реванш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона између Пафоса и Црвене звезде, према званичном саопштењу Европске фудбалске уније (УЕФА).
Оливер, који је познат по свом искуству и ауторитету на терену, имаће задатак да води овај важан сусрет који може одлучити судбину оба тима у европским такмичењима.
Његови помоћници на терену биће Стјуарт Барт и Ли Бетс, двојица искусних судија који су већ сарађивали са Оливером на многим међународним утакмицама.
УЕФА је за четвртог арбитра поставила Ендруа Медлија, још једног Енглеза познатог по прецизном суђењу.
У ВАР соби, која је постала кључни део модерног фудбала, биће Аустралијанац Џеред Џилет и Енглез Стјуарт Атвел, који ће помагати у доношењу исправних одлука током меча.
Овај узбудљив дуел између Пафоса и Црвене звезде заказан је за уторак у 21 сат по локалном времену у Лимасолу.
Обе екипе улазе у меч са великим амбицијама, с обзиром на то да је Пафос остварио победу од 2:1 у првој утакмици која је одиграна 19. августа у Београду.
Црвена звезда ће настојати да преокрене резултат и обезбеди пласман у групну фазу Лиге шампиона, што би представљало велики успех за српски клуб.