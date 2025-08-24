clear sky
УЕФА ОДЛУЧИЛА! Познати енглески судија Оливер делиће правду на утакмици Пафос - Црвена звезда

24.08.2025. 11:33
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: youtube prinstcrin/ Sky Sports Premier League

Енглез Мајкл Оливер биће главни судија на реванш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона између Пафоса и Црвене звезде, према званичном саопштењу Европске фудбалске уније (УЕФА).

Енглез Мајкл Оливер биће главни судија на реванш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона између Пафоса и Црвене звезде, према званичном саопштењу Европске фудбалске уније (УЕФА).

Оливер, који је познат по свом искуству и ауторитету на терену, имаће задатак да води овај важан сусрет који може одлучити судбину оба тима у европским такмичењима.

Његови помоћници на терену биће Стјуарт Барт и Ли Бетс, двојица искусних судија који су већ сарађивали са Оливером на многим међународним утакмицама.

УЕФА је за четвртог арбитра поставила Ендруа Медлија, још једног Енглеза познатог по прецизном суђењу.

У ВАР соби, која је постала кључни део модерног фудбала, биће Аустралијанац Џеред Џилет и Енглез Стјуарт Атвел, који ће помагати у доношењу исправних одлука током меча.

Овај узбудљив дуел између Пафоса и Црвене звезде заказан је за уторак у 21 сат по локалном времену у Лимасолу.

Обе екипе улазе у меч са великим амбицијама, с обзиром на то да је Пафос остварио победу од 2:1 у првој утакмици која је одиграна 19. августа у Београду.

Црвена звезда ће настојати да преокрене резултат и обезбеди пласман у групну фазу Лиге шампиона, што би представљало велики успех за српски клуб.

 

 

