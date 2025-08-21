СРЕМСКА ЛИГА Буквић водио Полет до победе
Новокарловчани су одлично кренули у ново првенство и заслужено забележили победу на свом терену.
Полет – Слога 3:1 (1:0)
НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион Полета, гледалаца: око 150, судија: Селаковић (Сремска Митровица), стрелци: Буквић у 17, Тодоровић у 67, са пенала и Марковић у 90+3. минуту (Полет), Заов у 57. минуту аутогол (Слога). Жути картони: Буквић, Бурка, Бубало (Полет), Маљурић, Стикић, Сремчевић, Ђекић, Пријић (Слога).
ПОЛЕТ: Лалић, Алемпић, Заов, Бубало, Вукобратовић, Тодоровић (Николаш), Бурка, Ракар, Рагастовац (Марковић), Буквић, Котуљач (Митровић).
СЛОГА: Цветковић, Глувић, Стикић (Шуман), Маљурић, Пријић, Павлов, Бојић, Ђекић, Марин (Гвозденовић), Мирчетић (Стојановић), Сремчевић.
У 16. минуту Мирослав Буквић постигао је прелеп гол за домаћина. Извео је прекид са леве стране, било је око 30 метара од гола, лопта је дуго летела и преварила голмана Цветковића, пропала је испод пречке.
Нападали су и Вогањчани па су успели да изједначе резултат у 57. минуту. Лепа акција кренула је од одбране Слоге, низ кратких пасова и лопта је дошла до центарфора Стевана Павлова који је тукао ка голу, она је променила правац одбивши се од Симе Заова и завршила у мрежи. У 67. минуту Бубало је прошао са леве стране, ушао је у шеснаестерац, остварио је контакт са одбрамбеним играчем и пао а судија је показао на белу тачку. Сигуран стрелац био је Немања Тодоровић. Неколико добрих прилика било је на обе стране, утакмица се отворила а Полет је успео да преко Данила Марковића постигне и трећи гол у 90+3. минуту. Буквић је протутњао десном страном и заврнуо лопту по земљи, а Марковић је на другој стативи натрчао на њу и спорвео је у мрежу.
Сремац – Зека Буљубаша 0:1 (0:1)
ВОЈКА: Стадион Сремца, гледалаца: око 100, судија: Блануша (Инђија), стрелац: Турудић у 43. минуту. Жути картони: Радојичић, Кујунџић, Скопљак (Сремац), Петровић, Мартиновић, Миражић (Зека Буљубаша).
СРЕМАЦ: Драгичевић, Недељковић, Н. Скопљак, Вукић, Павковић (Јовановић), Кујунџић, Д. Скопљак (Цоневски), Славуј, Стевановић, Благојевић, Радојичић.
ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић, Беговић, Самарџић (Мартиновић), Петровић, Илић, Миражић, Турудић (Кукић), Стојановић (Миловановић), Јуришић.
Успео је Зека Буљубаша да освоји сва три бода на гостујућем терену у Војки. Победоносни погодак постигао је Огњен Турудић у 43. минуту.
Припремио: M. Kовачевић
Резултати: Хајдук-Напредак 2:0, Будућност-ЧСК 1:3, Хајдук (В)-Љуково 1:1, Борац-1. мај 0:3, Сремац-Зека Буљубаша 0:1, Јединство-Камени 1:0, Подриње-Партизан 3:0, Полет-Слога 3:1.