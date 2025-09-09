broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРЕМСКА ЛИГА Јован Пекић хет-триком донео убедљиву победу Чортановцима

09.09.2025. 10:41 10:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ЧСК - Хајдук (В) 3:1 (1:0)

ЧОРТАНОВЦИ: Стадион ЧСК-а, гледалаца: око 150, судија: Пантовић (Рума), стрелци: Пекић у 21, 54. и 62. минуту. Жути картони: Драгичевић (ЧСК).

ЧСК: Бројчин, Суботин, Пекић (Пејић), Лукић (Торбица), Драгојловић, Гаџић (Терзић), Глишић (Драгичевић), Мирковић (Миленковић), Стајић, Васојевић, Паунић.

ХАЈДУК (В): Митровић, Трзин (И. Грбић), Мијатовић, Тривунић (Марјановић), Печеница, Ветеха, Стојшић, Утвић, Перић, Хорват (Медић-Недић), Радовановић.

Чортановчани су наставили са победама. 

На овој утакмици истакао се хет-триком Јован Пекић. Први погодак постигао је у 21. минуту и тако се отишло на одмор.  У наставку, у 47. Минуту, одличан нападач Вишњичана Владимир Ветеха није успео да савлада голмана Бројчина са пенала. 

Пекић је потом, у 54. и 62. минуту повећао вођство ЧСК-а. и решио питање победника.

1. мај - Подриње 1:6 (0:2)

РУМА: Стадион: 1.маја, гледалаца: 140, судија: Петровић (Београд), стрелци: Ераковић у 65. минуту (1. мај), Петровић у 30, Новаковић у 33, Угљешић у 50, Милошевић у 66. и 67. и Драгановић у 89. минуту (Подриње). Жути картони: Познан, Ћурко (1. мај), Радуловић, Павловић, Ивановић (Подриње).

1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас (Штековић), Лужајић (Вукелић, Ћурчин), Свирачевић, Ераковић, Маројевић, Достанић, Ћурко, Вуковић (Катић), Алексић.

ПОДРИЊЕ: Јокић, Калаузовић (Ивановић), Печеница, Павловић (Милошевић), Јаковљевић, Новаковић, Радуловић (Јанковић), Драгановић, Мартиновић, Угљешић (Самарџић), Петровић.   

Румљани су после три победе у низу доживели шокантан пораз на свом терену од расположених гостију из Мачванске Митровице. У 6. минуту након играња руком Познана судија је досудио пенал за госте који Петровић није искористио, погодио је стативу. 

Међутим, у 30. минуту Марко Петровић је у контранападу био прецизан, шутирао је испод голмана Косановића. У 33. минуту након дуплог паса Јован Новаковић је повисио вођство Подриња. 

У 50. минуту поново брз контранапад изводе гости, одбрана 1.маја се није поставила, са око пет метара од гола прецизан је био Бранислав Угљешић. Нападали су Румљани, да би у 65. минуту Огњен Ераковић главом после прекида смањио резултат. Али, гости су наставили да решетају и заслужено су однели бодове из Руме. 



Фудбалске табеле

Резултати утакмица

Напредак – Партизан 4:1
Камени – Слога 2:1
Зека Буљубаша – Полет 0:3
1.мај – Подриње 1:6
Љуково – Јединство 3:1
Будућност – Сремац 4:2
ЧСК – Хајдук (В) 3:1
Хајдук (Ш) – Борац одложено

Пласман екипа

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Полет 4 4 0 0 11:2 12
2 ЧСК 4 4 0 0 8:2 12
3 Подриње 4 3 0 1 11:4 9
4 1. Мај 4 3 0 1 9:7 9
5 Љуково 4 1 3 0 5:3 6
6 Хајдук (Ш) 3 2 0 1 4:2 6
7 Камени 4 2 0 2 6:6 6
8 Јединство 4 2 0 2 4:6 6
9 Слога 4 1 1 2 8:7 4
10 Напредак 4 1 1 2 5:5 4
11 Хајдук (В) 4 1 1 2 5:6 4
12 Борац 1925 3 1 1 1 3:5 4
13 Будућност 4 1 0 3 7:10 3
14 З. Буљуб. 4 1 0 3 1:5 3
15 Сремац 4 0 1 3 3:8 1
16 Партизан 4 0 0 4 2:14 0

Зека Буљубаша - Полет 0:3 (0:2)

РАВЊЕ: Стадион ФК Зеке Буљубаше, гледалаца: око 100, судија: Миљановић (Шид), стрелци: Николаш у 22, Павловић аутогол у 28. и Марковић у 86. минуту. Жути картони: Крстић (Зека Буљубаша), Заов, Тодоровић (Полет). 

ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић (Мартиновић), Беговић, Петровић (Мијаиловић), Илић, Миражић, Копуновић (Митровић), Турудић (Стојановић), Миловановић (Крстић), Јуришић. 

ПОЛЕТ: Лалић, Марковић (Косановић), Алемпић, Заов, Николаш (Бубало), Тодоровић, Бурка, Ракар, Рагастовац, Буквић, Котуљач. 

Новокарловчани су уписали и четврту победу, овога пуга у Равњу. 

Први гол постигао јеМарко Николаш у 22. минуту. Нису имали среће фудбалери Зеке Буљубаше пошто је у 28. минуту Никола Павловић погодио сопствену мрежу.  У 86. минуту коначан резултат поставио је Данило Марковић. 

Припремио: М. К.

сремска лига мале лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај