СРЕМСКА ЛИГА Јован Пекић хет-триком донео убедљиву победу Чортановцима
ЧСК - Хајдук (В) 3:1 (1:0)
ЧОРТАНОВЦИ: Стадион ЧСК-а, гледалаца: око 150, судија: Пантовић (Рума), стрелци: Пекић у 21, 54. и 62. минуту. Жути картони: Драгичевић (ЧСК).
ЧСК: Бројчин, Суботин, Пекић (Пејић), Лукић (Торбица), Драгојловић, Гаџић (Терзић), Глишић (Драгичевић), Мирковић (Миленковић), Стајић, Васојевић, Паунић.
ХАЈДУК (В): Митровић, Трзин (И. Грбић), Мијатовић, Тривунић (Марјановић), Печеница, Ветеха, Стојшић, Утвић, Перић, Хорват (Медић-Недић), Радовановић.
Чортановчани су наставили са победама.
На овој утакмици истакао се хет-триком Јован Пекић. Први погодак постигао је у 21. минуту и тако се отишло на одмор. У наставку, у 47. Минуту, одличан нападач Вишњичана Владимир Ветеха није успео да савлада голмана Бројчина са пенала.
Пекић је потом, у 54. и 62. минуту повећао вођство ЧСК-а. и решио питање победника.
1. мај - Подриње 1:6 (0:2)
РУМА: Стадион: 1.маја, гледалаца: 140, судија: Петровић (Београд), стрелци: Ераковић у 65. минуту (1. мај), Петровић у 30, Новаковић у 33, Угљешић у 50, Милошевић у 66. и 67. и Драгановић у 89. минуту (Подриње). Жути картони: Познан, Ћурко (1. мај), Радуловић, Павловић, Ивановић (Подриње).
1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас (Штековић), Лужајић (Вукелић, Ћурчин), Свирачевић, Ераковић, Маројевић, Достанић, Ћурко, Вуковић (Катић), Алексић.
ПОДРИЊЕ: Јокић, Калаузовић (Ивановић), Печеница, Павловић (Милошевић), Јаковљевић, Новаковић, Радуловић (Јанковић), Драгановић, Мартиновић, Угљешић (Самарџић), Петровић.
Румљани су после три победе у низу доживели шокантан пораз на свом терену од расположених гостију из Мачванске Митровице. У 6. минуту након играња руком Познана судија је досудио пенал за госте који Петровић није искористио, погодио је стативу.
Међутим, у 30. минуту Марко Петровић је у контранападу био прецизан, шутирао је испод голмана Косановића. У 33. минуту након дуплог паса Јован Новаковић је повисио вођство Подриња.
У 50. минуту поново брз контранапад изводе гости, одбрана 1.маја се није поставила, са око пет метара од гола прецизан је био Бранислав Угљешић. Нападали су Румљани, да би у 65. минуту Огњен Ераковић главом после прекида смањио резултат. Али, гости су наставили да решетају и заслужено су однели бодове из Руме.
Зека Буљубаша - Полет 0:3 (0:2)
РАВЊЕ: Стадион ФК Зеке Буљубаше, гледалаца: око 100, судија: Миљановић (Шид), стрелци: Николаш у 22, Павловић аутогол у 28. и Марковић у 86. минуту. Жути картони: Крстић (Зека Буљубаша), Заов, Тодоровић (Полет).
ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић (Мартиновић), Беговић, Петровић (Мијаиловић), Илић, Миражић, Копуновић (Митровић), Турудић (Стојановић), Миловановић (Крстић), Јуришић.
ПОЛЕТ: Лалић, Марковић (Косановић), Алемпић, Заов, Николаш (Бубало), Тодоровић, Бурка, Ракар, Рагастовац, Буквић, Котуљач.
Новокарловчани су уписали и четврту победу, овога пуга у Равњу.
Први гол постигао јеМарко Николаш у 22. минуту. Нису имали среће фудбалери Зеке Буљубаше пошто је у 28. минуту Никола Павловић погодио сопствену мрежу. У 86. минуту коначан резултат поставио је Данило Марковић.
Припремио: М. К.