СРЕМСКА ЛИГА Новокарловчани скаменили госте из Ашање
Заслужена победа Новокарловчана на свом терену, имали су иницијативу током целог меча. Додуше, у првом полувремену били су опасни из прекида, али мреже се се нису затресле.
Полет - Камени 3:1 (0:0)
НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион Полета, гледалаца: око 150, судија: Петровић (Београд), стрелци: Алемпић у 52, Тодоровић у 64. и Марковић у 90+1 минуту (Полет), Праљић у 46. минуту (Камени). Жути картони: Бубало, Алемпић, Бурка, Чортановачки (Полет), Балабан, Драганић, Арсић, Будимировић (Камени).
ПОЛЕТ: Лалић, Марковић, Алемпић, Заов, Бубало, Вукобратовић (Николаш), Тодоровић (Чортановачки), Бурка, Ракар, Рагастовац, Котуљач.
КАМЕНИ: Шљукић, Пилиповић, Драганић, Антонијевић, Паунковић, Праљић (Џановић), Радовановић (Ергић, Јерковић), Требец (Пећић), Арсић, Бежановић, Балабан.
Тек што се кренуло са центра, у 46. минуту, након покушаја Полета да угрози гол гостију, голман Шљукић испуцао је лопту далеко испред шеснаестерца домаћих играча, одбрана је била неодлучна, лопту је ногом захватио Стева Праљић и она је завршила у малој мрежи гола ”жутих”. У 52. минуту Полет је изједначио резултат. Након изведеног корнера голман Шљукић испустио је лопту, Александар Алемпић је био најприсебнији на другој стативи и спровео је у мрежу. Гости су сматрали да је било контакта са голманом од стране противничког играча, али судија Петровић је признао гол. У 63. минуту Полет је организовао напад по десној страни, Марковић је лопту додао Немањи Тодоровићу у шеснаестерцу, који је после одличног пријема лопте преварио свог чувара, шутирао и погодио гол. Нису се гости предавали, покушавали, нарочито након набачених лопти да погоде гол, али није било успеха. У 90. минуту Новокарловчани су поново по десној страни напали, лопту је повео Марковић до ивице шеснаестерца када је распалио снажно и погодио мрежу.
ЧСК - Напредак 1:0 (0:0)
ЧОРТАНОВЦИ: Стадион ЧСК-а, гледалаца: око 100, судија: Ћирковић (Стара Пазова), стрелац: Пекић у 90+1 минуту. Жути картони: Пекић, Суботин, Стајић, Глишић, Васојевић (ЧСК), Шкорић (Напредак). Црвени картон: Шкорић (Напредак).
ЧСК: Багаш, Д. Суботин, Васојевић, Лукић, Н. Суботин (Паунић), Драгојловић, Гаџић (Терзић), Глишић (Драгичевић), Миленковић (Торбица), Пекић, Симић (Стајић).
НАПРЕДАК: Петковић, Спасојевић (Девић), Јаворац, Стојадиновић (Јанићијевић), Зорић, Антић (Кокановић), Каламбура, Лошић (Опачић), Шкорић, Цветковић, Матовић.
Сремац - Љуково 1:1 (1:0)
ВОЈКА: Стадион Сремца, гледалаца: око 100, судија: Вејић (Рума), стрелци: Штулић у 21. минуту (Сремац), Цвијановић аутогол у 54. минуту (Љуково). Жути картони: Бртка, Чарапић, Грујин (Љуково).
СРЕМАЦ: Драгичевић, Шестовић, Вукић, Цвијановић, Павковић (Родић), Славуј, Штулић, Симић (Јовановић), Стевановић, Благојевић, Радојичић.
ЉУКОВО: Чарапић, Блануша (Жижић), Стефановић (Дукић), Чича, Ђилас, Грујин, Дубајић, Трбовић, Плећаш, Драгосављевић (Хемун), Бртка.
Сремац је дошао до првог бода, на свом терену против одличних Љуковчана који су забележили трећи реми. Штулић је довео Сремац у вођство у 21. минуту и тако се отишло на полувреме. Изједначујући гол постигао је играч домаћих, штопер Милован Цвијановић постигао је аутогол у 54. минуту и утакмица је завршена тим резултатом.
Припремио: М. К.
Резултати: ЧСК-Напредак 1:0, Хајдук (В)-Хајдук (Ш) 1:2, Борац-Будућност 3:2, Сремац-Љуково 1:1, Јединство-1.мај 1:3, Подриње-Зека Буљубаша 1:0, Полет-Камени 3:1, Слога-Партизан 5:1.
|
1. 1. Мај
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:1
|
9
|
2. Полет
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:2
|
9
|
3. ЧСК
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:1
|
9
|
4. Подриње
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:3
|
6
|
5. Хајдук (Ш)
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4:2
|
6
|
6. Јединство
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:3
|
6
|
7. Слога
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7:5
|
4
|
8. Хајдук (В)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:3
|
4
|
9. Борац
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5
|
4
|
10. Љуково
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2:2
|
3
|
11. Камени
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:5
|
3
|
12. З. Буљуб.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1:2
|
3
|
13. Сремац
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:4
|
1
|
14. Напредак
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:4
|
1
|
15. Будућност
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3:8
|
0
|
16. Партизан
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:10
|
0