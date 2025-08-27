СРЕМСКА ЛИГА Полет се гостио у Витојевцима
Поклекли су Витојевчани у другом полувремену иако су у прошлој сезони били тврд орах на свом терену за све противнике.
Партизан - Полет 0:2 (0:0)
ВИТОЈЕВЦИ: Стадион Партизана, гледалаца: око 150, судија: Павловић (Сремска Митровица), стрелци: Бурка у 48. и Буквић у 90+1 минуту. Жути картони: Дамњановић, Радовић, Самарџић, Бо. Митровић (Партизан), Бурка, Буквић, Николаш (Полет).
ПАРТИЗАН: Сабо, Гачић, Радовић (Марковић), Полић, Андрић (Бр. Митровић), Петровић, Грујић, Дамњановић, Самарџић, Гавриловић (Бо. Митровић), Тодоровић (Петровић).
ПОЛЕТ: Лалић, Алемпић, Заов, Бубало (Марковић), Тодоровић (Косановић), Бурка, Николаш, Ракар, Рагастовац, Буквић, Котуљач.
Овога пута екипа Полета са два поготка успела је да однесе бодове у Нове Карловце.
У 48. минуту акција Полета текла је са десне стране, лопта је по земљи упућена испред гола Партизана, на другој стативи сачекао ју је неометен Марко Бурка и спровео у мрежу. На самом крају утакмице, у 90+1 минуту, Полић је соло продором био незаустављив у контри, додао је лопту Мирославу Буквићу који је прецизним шутем погодио гол и поставио коначан резултат.
Хајдук (Ш )- ЧСК 0:1 (0:1)
ШИМАНОВЦИ: Стадион Хајдука, гледалаца: око 120, судија: Каназир (Стара Пазова), стрелац: Стајић у 4. минуту. Жути картони: Чапеља, Чучковић (Хајдук Ш), Стајић, Мијин, Терзић, Багаш (ЧСК). Црвени картон: Чапеља (Хајдук Ш).
ХАЈДУК (Ш): Честић, Радовановић, Кнежевић (Чавић), Чапеља, Љубојевић, Капуран, Радивојевић (Бераковић), Чучковић, Николин, Нинић, Јанковић.
ЧСК: Багаш, Суботин, Пекић (Терзић), Лукић (Димић), Суботин (Глишић), Драгојловић, Гаџић (Драгичевић), Миленковић, Стајић, Васојевић, Симић.
Чортановчани су успели да однесу бодове из Шимановаца. Стрелац јединог гола на утакмици био је Игор Стајић већ у 4. минуту. Хајдук је од 79. минута имао играча мање јер је Милан Чапеља начинио други жути картон и морао је да оде пут свлачионице.
1.мај - Сремац 2:0 (0:0)
РУМА: Стадион 1. маја, гледалаца: око 100, судија: Хемун (Нови Сад), стрелци: Свирачевић у 50. и Ћурко у 65. минуту. Жути картони: Свирачевић, Познан (1. мај), Шестовић (Сремац). Црвени картон: Скопљак (Сремац).
1.МАЈ: Косановић, Познан, Витас, Лужајић, Свирачевић, Ераковић, Маројевић (Трумић), Достанић, Ћурко, Вуковић (Ћурчин), Алексић (Штековић).
СРЕМАЦ: Драгичевић, Шестовић, Недељковић, Скопљак, Вукић (Цвијановић), Павковић (Јовановић), Кујунџић (Симић), Дубић (Вујић Пејић), Стевановић (Славуј), Благојевић, Радојичић.
Румљани су остварили и другу победу у новом првенству.
Сремац се добро држао 45 минута али оба гола примио је у наставку игре.
Никола Свирачевић био је стрелац у 50. минуту, а Саша Ћурко у 65. минуту. У 75. минуту Јован Достанић није искористио једанаестерац за 1. мај.
Припремио: М. К.