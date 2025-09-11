overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ НАВИЈАЧИ ОТЕЛИ ЗАСТАВУ ЕНГЛЕЗИМА! "Чачански џукци" позирали са ”трофејом” на утакмици у Београду (ВИДЕО, ФОТО)

11.09.2025. 19:34 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Кликс.бс
Коментари (0)
Instagram Cacanski dzukci
Фото: Instagram Cacanski dzukci

Фудбалска репрезентација Србије доживела је пораз резултатом 5:0 од Енглеске на стадиону "Рајко Митић" у Београду у квалификацијама за светско првенство.

Овај меч уједно представља и најубедљивији пораз Србије на домаћем терену, а под великим критикама нашао се селектор Драган Стојковић Пикси који није успео да пронађе одговоре на доминантну игру гостију.

Ипак, док су се фудбалери Србије мучили на терену, навијачи Србије су били активни ван терена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @cacanski_dzukci

Пре утакмице, у центру Београда је дошло до физичког обрачуна између навијача где је према доступним информацијама, шест српских навијача ушло у сукоб са десеторицом Енглеза. Током туче, један од енглеских навијача је наводно нокаутиран, а група Срба се након тога разишла. Полиција је убрзо реаговала, али није познато да ли је било хапшења.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @cacanski_dzukci

Током саме утакмице, забележено је још неколико инцидената. Један српски навијач успео  је да отме заставу енглеских навијача што је изазвало додатне тензије на трибинама.

Такође, навијачка група "Чачански џукци" објавила је фотографију с отетом заставом фудбалског клуба Swindon Town iz Engleske, уз поруке поноса и симболичне "победе" ван терена.

Појавио се и снимак саме акције, који се брзо проширио друштвеним мрежама, а можете га погледати у видеоприлогу који се налази у тексту.

Klix.ba 

навијачи застава
Извор:
Дневник/Кликс.бс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај