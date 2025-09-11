СРПСКИ НАВИЈАЧИ ОТЕЛИ ЗАСТАВУ ЕНГЛЕЗИМА! "Чачански џукци" позирали са ”трофејом” на утакмици у Београду (ВИДЕО, ФОТО)
Фудбалска репрезентација Србије доживела је пораз резултатом 5:0 од Енглеске на стадиону "Рајко Митић" у Београду у квалификацијама за светско првенство.
Овај меч уједно представља и најубедљивији пораз Србије на домаћем терену, а под великим критикама нашао се селектор Драган Стојковић Пикси који није успео да пронађе одговоре на доминантну игру гостију.
Ипак, док су се фудбалери Србије мучили на терену, навијачи Србије су били активни ван терена.
Пре утакмице, у центру Београда је дошло до физичког обрачуна између навијача где је према доступним информацијама, шест српских навијача ушло у сукоб са десеторицом Енглеза. Током туче, један од енглеских навијача је наводно нокаутиран, а група Срба се након тога разишла. Полиција је убрзо реаговала, али није познато да ли је било хапшења.
Током саме утакмице, забележено је још неколико инцидената. Један српски навијач успео је да отме заставу енглеских навијача што је изазвало додатне тензије на трибинама.
Такође, навијачка група "Чачански џукци" објавила је фотографију с отетом заставом фудбалског клуба Swindon Town iz Engleske, уз поруке поноса и симболичне "победе" ван терена.
Појавио се и снимак саме акције, који се брзо проширио друштвеним мрежама, а можете га погледати у видеоприлогу који се налази у тексту.
Klix.ba