СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ОСТАО БЕЗ ТРЕНЕРА: „Шумари“ дали отказ Еспириту Санту
Португалски фудбалски стручњак Нуно Еспирито Санто није више тренер Нотингем Фореста, саопштио је енглески клуб.
Еспирито Санто је у јуну ове године продужио уговор са Нотингемом, а прошле сезоне водио је клуб до првог пласмана у европска такмичења после 30 година.
– Нотингем Форест потврђује да је, након недавних околности, Нуно Еспирито Санто разрешен дужности главног тренера. Клуб захваљује Нуну на његовом доприносу током веома успешне ере на „Сити Граунду“, посебно на његовој улози у сезони 2024/25 која ће заувек остати упамћена у историји клуба – наводи се на сајту клуба.
Енглески медији преносе да је Еспирито Санто добио отказ после несугласица са власником Нотингем Фореста Еванголосом Маринакисом.
Португалски тренер је три пута био изабран за најбољег тренера месеца у Премијер лиги током сезоне 2024/25.
Нотингем, чији је члан српски фудбалер Никола Миленковић, се налази на 10. месту на табели Премијер лиге са четири бода после три одиграна кола, а у суботу ће гостовати Арсеналу.