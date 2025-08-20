СТАМЕНИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Из Премијер лиге у Чемпионшип
Досадашњи фудбалер Нотингем Фореста и репрезентативац Новог Зеланда Марко Стаменић потписао је уговор са Свонсијем, саопштио је велшки клуб.
У саопштењу се не наводе детаљи уговора.
Стаменић (23) је у Нотингем Форест стигао 2024. године из Црвене звезде, а прошлу сезону је провео на позајмици у Олимпијакосу.
Он је пре Звезде играо за Коге, Копенхаген, Тим Велингтон и Вестерн Субурбс. За репрезентацију Новог Зеланда одиграо је 31 меч и постигао је три гола.
Фудбалери Свонсија се налазе на 15. месту на табели Чемпионшипа са три бода.