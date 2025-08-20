clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТАМЕНИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Из Премијер лиге у Чемпионшип

20.08.2025. 16:26 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Olympiacos FC

Досадашњи фудбалер Нотингем Фореста и репрезентативац Новог Зеланда Марко Стаменић потписао је уговор са Свонсијем, саопштио је велшки клуб.

У саопштењу се не наводе детаљи уговора.

Стаменић (23) је у Нотингем Форест стигао 2024. године из Црвене звезде, а прошлу сезону је провео на позајмици у Олимпијакосу. 

Он је пре Звезде играо за Коге, Копенхаген, Тим Велингтон и Вестерн Субурбс. За репрезентацију Новог Зеланда одиграо је 31 меч и постигао је три гола.

Фудбалери Свонсија се налазе на 15. месту на табели Чемпионшипа са три бода.

премијер лига чемпионшип фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај