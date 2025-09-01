clear sky
СУАРЕЗ СЕ НЕ СМИРУЈЕ – ЈОШ ЈЕДАН СКАНДАЛ УРУГВАЈЦА: Престао је да гризе, али сада пљује

01.09.2025. 10:38 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Lindsey Wasson

Фудбалер Луис Суарез се не смирује.

И даље Уругвајац улази у сукобе и прави нереде на утакмицама. Сви се сећају уједања Отмана Бакала, Бранислава Ивановића и Ђорђа, а током претходне ноћи се поново нашао у центру пажње.

Поново је прешао границу, а Суарезу пораз његовог Интер Мајамија од Сијетла (3:0) није лако пао. 

По завршетку дуела ушао у окршај са Џином Рамиресом, чији је задатак да води рачуна о безбедности Саундерса.

После жучне расправе, у којој је нападач Интера водио главну (једину) реч, те покушаја Оскара Устарија да их раздвоји, Суарес је пљунуо Рамиреса и тиме додатно ескалирао ситуацију.

Тренер тима са Флориде Хавијер Маскерано је после меча истакао да не зна шта се тачно десио и да нико не воли да гледа такве сцене после меча, али је пружио и алиби свом играчу додавши да "таква реакција подразумева претходну провокацију".

Јасно је да после овог потеза Суаресу предстоји суспензија.

 

Б92

Луис Суарез фудбал Интер Мајами скандал
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
