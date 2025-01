(ВИДЕО) ПОДВИГ ЛЕГЕНДАРНОГ ЛУИСА СУАРЕЗА! Уругвајски фудбалски мађионичар спречио човека да изврши самоубиство!

Фудбалер Интера из Мајамија, који се тренутно налази на одмору у родном Уругвају, сведочио је једној изузетно драматичној ситуацији.

Суарез је помогао полицији да спречи једног 49-годишњег човека да изврши самоубиство.

Драма се одвијала у близини Луисове резиденције у Сијудад де ла Кости. Човек се попео на дрво, ставио омчу око врата и претио да ће одузети себи живот уколико му не доведу супругу.

Кључну улогу у преговорима одиграо је Суарез, који се нашао на месту драматичног догађаја.

Славни фудбалер помогао је полицији да убеде неименованог мушкарца да одустане од своје намере.

- Луис Суарез нам се придружио у овом напетом тренутку, покушали смо да комуницирамо емпатично, како би смо га спречили да настави са својим акцијама. Овај човек се од јуче бори за живот - рекла је Андреа, представница невладине организације која је учествовала у преговорима.

Luis Suárez, while on vacation back home in Uruguay, was on a walk with his wife when they noticed that nearby a man was threatening to commit suicide.



Suárez tried to help the emergency forces by talking to the man, who was eventually rescued.pic.twitter.com/9SYRqFogzZ

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 5, 2025