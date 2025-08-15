КОНАЧНО: Познато када ће Адетокумбо заиграти за Грчку
Грчка кошаркашка репрезентација и јавност коначно ће видети Јаниса Адетокумба на терену овог лета.
Према наводима Хариса Ставруа са Спорт24, двоструки МВП НБА лиге наступити у припремном мечу против Летоније 20. августа, који ће Грци играти у Атини.
Адетокумбо до сада није играо ни у једном припремном сусрету, а раније је његов изостанак повезиван са наводним неисплаћеним обавезама осигурања КС Грчке према Милвоки Баксима.
Осигурање које је уплаћено не покрива операцију у случају да се заправо повреди, што брине Милвоки Баксе и они не желе ништа да ризикују.
Ривал Грчкој биће селекција Летоније предвођена Кристапсом Порзингисом, што овај дуел чини једним од најзанимљивијих тестова уочи Евробаскета 2025.