КОНАЧНО: Познато када ће Адетокумбо заиграти за Грчку

15.08.2025. 19:44 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
kosarka
Фото: Youtube Printscreen/NBA Europe

Грчка кошаркашка репрезентација и јавност коначно ће видети Јаниса Адетокумба на терену овог лета.

Према наводима Хариса Ставруа са Спорт24, двоструки МВП НБА лиге наступити у припремном мечу против Летоније 20. августа, који ће Грци играти у Атини.

Адетокумбо до сада није играо ни у једном припремном сусрету, а раније је његов изостанак повезиван са наводним неисплаћеним обавезама осигурања КС Грчке према Милвоки Баксима.

Осигурање које је уплаћено не покрива операцију у случају да се заправо повреди, што брине Милвоки Баксе и они не желе ништа да ризикују.

Ривал Грчкој биће селекција Летоније предвођена Кристапсом Порзингисом, што овај дуел чини једним од најзанимљивијих тестова уочи Евробаскета 2025.

Грчка кошарка Јанис Адетокумбо
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
