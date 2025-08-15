ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА ВАТЕПОЛИСТЕ ДО 18 ГОДИНA У ОРАДЕИ: Србија у групи са Шпанијом, Црном Гором и Хрватском
Репрезентација Србије у суботу путује на Европско првенство за играче до 18 година које ће бити одржано у Орадеи (Румунија).
Србија ће бити у "Б" групи са Шпанијом, Црном Гором и Хрватском. у "А" групи су: Грчка, Мађарска, Италија и Холандија, у "Ц" групи:Турска, Француска, Румунија и Пољска и у "Д" групи: Немачка, Малта, Грузија и Украјина. Прва утакмица је 18. августа против Црне Горе.
Савезни тренер Милош Саковић је одредио следећи састав; голмани, Михаило Гошић (Сава) 2008, Матеја Косановић (Кошутњак) 2009,центри: Вук Чонкић (Партизан) 2007
Лука Дробњаковић (Војводина) 2008, Лука Урошевић (Сава) 2008, бекови: Новак Лазић (Шабац) 2007, Петар Мићановић (Шабац) 2007, Виктор Васић (Сава) 2008, лево: Страхиња Нешковић (Партизан) 2008, Мирослав Јаковљевић - Југовић (Сава) 2009. Раде Милашиновић (Кошутњак) 2008, десно: Луидји Цанепа (Партизан) 2007, Лука Војиновић (Сава) 2008. Павле Папић (Кошутњак) 2009. Милан Зелић (Војводина) 2008.
У стручном штабу су још Угљеша Панић, Никола Милосављевић и Ђорђе Поповић.
Г. М.