ВАТЕРПОЛИСТИ СРБИЈЕ ДО 18 ГОДИНА ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Глазура формпе пред Орадеу
Ближи се Европско првенство за играче до 18 година. Репрезентативни кандидати за Европско првенство за играче до 18 година интензивно раде како би што боље дочекали такмичење које ће од 18. до 24. августа бити одиграно у Орадеи.
Србија је Б у групи са Шпанијом, Црном Гором и Хрватском. У А групи су: Грчка, Мађарска, Италија и Холандија, у Ц групи:Турска, Француска, Румунија и Пољска и у Д групи: Немачка, Малта, Грузија и Украјина.
- Са припремама смо почели 30. јуна и 14 дана смо били у Новом Саду. После тога су се вратили у клубове због учешћа на финалу првенства. Спаринговали смо са Турском и победили у два сусрета 17:6 и 18:8. Од 21. јула смо поново на припремама, одиграли смо две утакмице са Мађарском. Прву смо победили после петераца а другу смо добили 13:10 - каже савезни тренер Милош Саковић.
Ос 4. до 8. августа се спаринговало са Шпанијом и Немачком, а затим су уследили дуели са Грузијом.
На припремама раде: Новак Лазић, Петар Мићановић, Лука Војиновић, Михаило Гошић, Мирослав Јаковљевић Југовић, Никола Павловић, Вук Чонкић, Страхиња Нешковић, Луидји Цанепа, Раде Милашиновић, Никола Бистровић, Павле Папић, Страхиња Станимировић, Матеја Косановић, Лука Дробњаковић, Милан Зелић, Марко Ићитовић, Урош МУнћан, Огњен Илић, Никола Дјуришић, Николас Несторовић, Лука Урошевић, Филип Ристивојевић.
У стручном штабу су још Угљеша Панић, Никола Милосављевић и Ђорђе Поповић.
Саковић о завршници припрема каже:
- Претходна недеља припрема на новосадској Сланој бари протекла је динамично. Тренирали смо заједно са репрезентацијом Шпаније и Немачке, максимално користимо услове за рад спортског центра "Слана бара" и захваљујем се директору Војкану Јовановићу на труду око репрезентације Србије.
О току припрема Саковић је додао:
- Одиграли смо више спаринг утакмица и по једну званичну са гостима. Немачку смо победили 16:8, са Шпанијом играли ( 11:11)и изгубили после петераца. На утакмици против Немачке мању повреду доживео је капитен Новак Лазић па је због тога пропустио меч са Шпанијом. Остали играчи су се опоравили и спремно дочекују последњу недељу пред полазак на ЕП. Услед сарадње са нашим познатим тренерима Дејаном Станојевићем и Небојшом Новоселцем, а на позив Николе Рађена успели смо да организујемо пред ЕП још две званичне утакмице на новом базену у Футогу и једну на Сланој бари.
Г. М.