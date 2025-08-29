overcast clouds
СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Фудбалери ОФК Београда победили Чукарички

29.08.2025.




Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Фудбалери ОФК Београда победили су вечерас у гостима Чукарички резултатом 3:1 у седмом колу Суперлиге Србије.

Гости су повели голом Миљана Момчиловића у 18. минуту, а Александар Ђермановић је у 43. дуплирао предност ОФК Београда. Слободан Тедић је у 51. минуту погодио за 2:1, а коначан резултат поставио је Стефан Шћеповић два минута касније. 

Домаћи тим је утакмицу завршио са 10 играча, пошто је Исмаел Маига у 42. минуту добио црвени картон. Чукарички се тренутно налази на петом месту на табели Суперлиге Србије са 10 бодова и утакмицом мање, а у следећем колу гостоваће Војводини. 

ОФК је на шестој позицији на табели са 10 бодова и у наредном колу дочекаће Нови Пазар.

 

Суперлига Србије




Спорт Фудбал
