СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Фудбалери ОФК Београда победили Чукарички
29.08.2025. 23:33 23:34
БЕОГРАД: Фудбалери ОФК Београда победили су вечерас у гостима Чукарички резултатом 3:1 у седмом колу Суперлиге Србије.
Гости су повели голом Миљана Момчиловића у 18. минуту, а Александар Ђермановић је у 43. дуплирао предност ОФК Београда. Слободан Тедић је у 51. минуту погодио за 2:1, а коначан резултат поставио је Стефан Шћеповић два минута касније.
Домаћи тим је утакмицу завршио са 10 играча, пошто је Исмаел Маига у 42. минуту добио црвени картон. Чукарички се тренутно налази на петом месту на табели Суперлиге Србије са 10 бодова и утакмицом мање, а у следећем колу гостоваће Војводини.
ОФК је на шестој позицији на табели са 10 бодова и у наредном колу дочекаће Нови Пазар.