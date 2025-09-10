moderate rain
СВЕТСКИ ПРВАК У 40. ГОДИНИ РЕКАО „КРАЈ“: Голман „триколора“ завршио богату каријеру

10.09.2025. 20:06 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/Youtube/Stade Rennais F.C. - Officiel

Француски голман Стев Манданда објавио је крај професионалне каријере у 40. години.

Манданди је у јуну истекао уговор са челницима Рена, а пошто није пронашао нови клуб, данас је објавио да је окончао професионалну каријеру. 

У пребогатој каријери Манданда је бранио за Авр, Марсељ, Кристал Палас и Рен. 

Гол репрезентације Француске, од 2008. до 2022. године, Манданда је бранио 35 пута. Био је део екипе која је 2018. године освојила титулу светског шампиона. 

 

фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
