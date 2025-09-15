ТАДИЋУ СРПСКИ ДЕРБИ У АЗИЈСКОЈ ЛИГИ ШАМПИОНА: Дебитовао Симић
Фудбалери Ал Вахде савладали су екипу Ал Итихада (2:1), у оквиру првог кола азијске Лиге шампиона.
Повели су гости из Саудијске Арабије после еврогола Бергвајна. Повукао је Холанђанин лопту и распалио по њој са неких 25 метара, и пробушио мрежу домаће екипе.
Ипак, остао је Ал Итихад са играчем мање у 37. минуту, када је Ал Шанкити добио директан црвени картон и од тада је само представник из Катара кидисао ка голу Саудијаца.
Изједначење је стигло у 62. минуту захваљујући Кају Канеду. Тадић је одиграо пас на страну, а Крибин проследио до Бразилца, који је без проблема савладао Рајковића.
Када се чинило да ће екипе поделити бодове, Ал Вахда је дошла до победоносног гола у 98. минуту. Зухир је нашао пут до мреже и постао херој своје екипе.
Рајковић је био сјајан на овом мечу, али није успео да спречи пораз Ал Итихада. Иначе, прве минуте за овај тим уписао је и Јан Карло Симић, који је недавно стигао у редове шампиона Саудијске Арабије.
