(ВИДЕО) ТАДИЋЕВ ДЕБИ: Прво асистирао за гол, па постао и тренер
Фудбалери Ал Вахде започели су нову сезону у домаћем првенству победом над Ајманом резултатом 2:0, а први пут у званичном мечу дебитовао је и Душан Тадић, који је уписао и асистенцију.
Сага око Тадића недавно је привукла велику пажњу – српски репрезентативац био је на корак од потписа за Црвену звезду, али је у последњем тренутку изабрао Уједињене Арапске Емирате и потписао за Ал Вахду.
Dusan Tadic, Al Wahda formasıyla ilk maçında asist yaptı.
pic.twitter.com/6eloGpZDV3
August 17, 2025
Тадић је у клубу добио улогу "играча-тренера", што је одмах показао на терену.
تاديتش يوجّهه اللاعبين من الدكه بعد خروجه ..
- 🇱🇻👏 pic.twitter.com/59W0cVwq3R
August 17, 2025
Ал Вахда је повела у 53. минуту голом Омара Кирбина из пенала, а исти играч је 12 минута касније дуплирао предност, захваљујући асистенцији Душана Тадића.
Тадић је напустио терен десет минута пре краја, али је одлучио да не седи на клупи – активно је бодрио своје саиграче и давао им савете.