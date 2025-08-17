overcast clouds
23°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ТАДИЋЕВ ДЕБИ: Прво асистирао за гол, па постао и тренер

17.08.2025. 19:54 20:00
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
tadic
Фото: Youtube Printscreen/ Fudbalski savez Srbije

Фудбалери Ал Вахде започели су нову сезону у домаћем првенству победом над Ајманом резултатом 2:0, а први пут у званичном мечу дебитовао је и Душан Тадић, који је уписао и асистенцију.

Сага око Тадића недавно је привукла велику пажњу – српски репрезентативац био је на корак од потписа за Црвену звезду, али је у последњем тренутку изабрао Уједињене Арапске Емирате и потписао за Ал Вахду.

 


Тадић је у клубу добио улогу "играча-тренера", што је одмах показао на терену.

 

 

Ал Вахда је повела у 53. минуту голом Омара Кирбина из пенала, а исти играч је 12 минута касније дуплирао предност, захваљујући асистенцији Душана Тадића.

Тадић је напустио терен десет минута пре краја, али је одлучио да не седи на клупи – активно је бодрио своје саиграче и давао им савете.

душан тадић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАДИЋ ОТКРИО ЗАШТО НИЈЕ ДОШАО У ЗВЕЗДУ И ВОЈВОДИНУ, А ОНДА СЕ ДОТАКАО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ФСС: "Нагледао сам се свега и свачега"
tadic

ТАДИЋ ОТКРИО ЗАШТО НИЈЕ ДОШАО У ЗВЕЗДУ И ВОЈВОДИНУ, А ОНДА СЕ ДОТАКАО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ФСС: "Нагледао сам се свега и свачега"

10.08.2025. 12:14 12:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај