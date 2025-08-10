ТАДИЋ ОТКРИО ЗАШТО НИЈЕ ДОШАО У ЗВЕЗДУ И ВОЈВОДИНУ, А ОНДА СЕ ДОТАКАО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ФСС: "Нагледао сам се свега и свачега"
Бивши капитен репрезентације Србије Душан Тадић је по први пут говорио од "пропалог" трансфера у Црвену звезду.
Дуго је трајала сага око доласка Душана Тадића у Црвену звезду, данима се говорило о томе, деловало је да ће бивши капитен Србије обући црвено-бели дрес. На крају није дошло до тога. Тадић је наставио каријеру у Ал Вахди у Абу Дабију.
У разговору за "Моцарт спорт" је говорио о састанку са црвено-белима и председником клуба Звезданом Терзићем.
"Да, седели смо дуго и лепо смо се испричали. Звездан Терзић и Црвена звезда учинили су и више него што треба да бих дошао код њих и стварно сам им захвалан на томе. Једноставно ми је било тешко да одлучим, нисам видео себе и породицу да се враћамо у Србију у овом моменту, иако ме дрма носталгија и жељан сам куће и своје земље", рекао је Тадић и додао:
"Није да нисам видео себе у српском фудбалу, напротив, желео сам да га побољшам својим знањем и стеченим искуством. Него, пре свега мислим на живот у Србији. Колико год да ми је лепо код куће и да ме дрма носталгија и колико год нисам био сигуран сам са собом шта желим, потребно ми је одређено време да прво „наместим“ неке ствари, да се припремим за повратак кући. Никада ми није било тако тешко да се одлучим, јер сам желео у суштини све да пробам, а то није било могуће."
Говорио је и о контакту Војводине.
"Постојао је и конктакт са Војводином, са Драгољубом Збиљићем и са Мирославом Тањгом. Наравно и њима сам веома захвалан на понуди и надам се да ће остварити добре резултате за њих."
Да ли су вас Звезда, па и Војводина, изненадили са каквим понудама су изашли пред вас?
"Јесу, изненадили су ме. Као што сам рекао, заиста ценим и поштујем њихову огромну жељу да ме доведу, учинили су и више него што треба", закључио је Тадић на ову тему.
Душан Тадић рекао је да се уморио покушавајући да као капитен и лидер тима поправи одређене ствари унутар националног тима и Савеза. Како је рекао у интервјуу за Моцарт спорт, недостаје му играње у репрезентацији, јединствен осећај играња за национални тим, али се не каје због одласка - сматра да је донео праву одлуку у правом тренутку. Тадић је у поменутом интервјуу прокоментарисао чињеницу да је селектор Стојковић недавно рекао да би га и данас звао да овај и даље жели да игра за национални тим.
"Нисам се двоумио ниједног тренутка, мислим да сам исправно поступио. Дуго сам био у репрезентацији, нагледао се свега и свачега, покушавао да коригујем ствари и учиним Фудбалски савез Србије и српски фудбал бољим у сваком смислу, али једноставно дошло је до неког замора. Као капитен и лидер имаш велику улогу, све информације пролазе и долазе до тебе, ти покушаваш да решаваш све што је у твојој моћи, како на терену тако и ван њега, зато што су тај тимски дух и заједништво од пресудног значаја за успех. Али, ето, после много година кажеш себи да је доста и да треба неки нови, млађи да се покажу и да преузму одговорност у сваком смислу те речи. Али, исто тако, слагао бих вас ако бих рекао да ми не фали играње за репрезентацију. То је најлепши осећај, кад представљаш своју земљу и чујес њену химну", рекао је Тадић за Моцарт спорт.