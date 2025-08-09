clear sky
27°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТО: Ево колику плату сада има Душан Тадић!

09.08.2025. 20:52 20:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
tadic
Фото: Youtube Printscreen/ Fudbalski savez Srbije

Познато је колика ће плата бити Душану Тадићу у Ал Вахди.

Душан Тадић је изабрао Ал Вахду из Уједињених Арапских Емирата као своју нову дестинацију.

Тадић је са клубом из Абу Дабија потписао једногодишњи уговор, уз опцију продужетка сарадње на још 12 месеци.

Уговор ће му донети импресивну годишњу зараду од 7 милиона евра.

Овај финансијски издашан ангажман вероватно је имао пресудну улогу у одлуци 36-годишњег аса, који је током богате каријере наступао за Војводину, Саутемптон, Ајакс и Фенербахче.

душан тадић плата
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРАЈ САГЕ: Потписао Душан Тадић!
Youtube Printscreen/ Fudbalski savez Srbije

КРАЈ САГЕ: Потписао Душан Тадић!

08.08.2025. 16:23 16:27
Волим
0
Коментар
1
Сачувај