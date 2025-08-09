ПОЗНАТО: Ево колику плату сада има Душан Тадић!
Познато је колика ће плата бити Душану Тадићу у Ал Вахди.
Душан Тадић је изабрао Ал Вахду из Уједињених Арапских Емирата као своју нову дестинацију.
Тадић је са клубом из Абу Дабија потписао једногодишњи уговор, уз опцију продужетка сарадње на још 12 месеци.
Уговор ће му донети импресивну годишњу зараду од 7 милиона евра.
Овај финансијски издашан ангажман вероватно је имао пресудну улогу у одлуци 36-годишњег аса, који је током богате каријере наступао за Војводину, Саутемптон, Ајакс и Фенербахче.