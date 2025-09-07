few clouds
ТРАДИЦИЈА НА СТРАНИ ЗВЕЗДЕ: Добре игре у Лиги Европе, Маракана чека нове подвиге

07.09.2025. 19:10 19:11
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде одиграли су током историје 82 утакмице на стадиону "Рајко Митић" у Лиги Европе.

На 66 мечева остали су непоражени што показује да црвено-бели могу да парирају и најбољим противницима, објављено је на сајту београдског клуба.

Звезда је на домаћем терену у Лиги Европе остварила 48 победа, уз 18 нерешених утакмица и 16 пораза. Клуб из Београда се са 165 мечева налази на деветом месту по броју одиграних утакмица у Лиги Европе.

Црвено-бели ће ове сезоне одиграти четири утакмице у Лиги Европе на свом терену против Селтика, Лила, ФЦСБ-а и Селте. Подршка навијача и пуног стадиона "Рајко Митић" биће од помоћи Звездиним фудбалерима како би наставили добру традицију на Маракани у утакмица у Лиги Европе.

‍Звезда ће такмичење у Лиги Европе започети 24. септембра када ће дочекати Селтик у првом колу.

Цене појединачних улазница за утакмице Лиге Европе су: север/југ - 1.200 динара, исток 2.200, запад - 2.600, трибина "Синиша Михајловић" 8.000 динара.

Цене улазница за све четири утакмице за чланове клуба су: север/југ 3.600 динара, исток 6.600 динара, запад 7.800, трибина "Синиша Михајловић" 24.000 динара.

У продаји су и премијум сезонске улазнице за све утакмице у Лиги Европе, Суперлиги и Купу Србије.

Цене премијум улазница су: север - обнова 9.500 динара, нова 11.900; исток - обнова 15.500, нова 17.900; запад - обнова 19.500, нова 21.900; трибина "Синиша Михајловић" - обнова 33.000, нова 55.000 динара.

фк црвена звезда лига европе
Спорт Фудбал
