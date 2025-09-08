ТРЕТИРАО ГУБИТАК КОСЕ, ПА ПАО НА ДОПИНГ ТЕСТУ: УЕФА суспендовала играча Атлетика
Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да је суспендовала фудбалера Атлетик Билбаа Јереја Алвареза на 10 месеци пошто је био позитиван на допинг тесту.
УЕФА је навела да је Алварез 1. маја био позитиван на забрањену супстанцу канренон. Он је био позитиван на допинг тесту, који је урађен после првог меча полуфинала Лиге Европе између Атлетика и Манчестер јунајтеда (0:3).
Алварез (30) је почетком јуна прихватио привремену суспензију до завршетка процеса. УЕФА је потом 10. јуна покренула дисциплински поступак против играча Атлетика. Шпански фудбалер је изјавио да је "ненамерно" узео канренон како би третирао губитак косе, а терапију је користио због алопеције.
Дисциплинска комисија УЕФА је закључила да је Алварез ненамерно прекршио антидопинг правила и одлучила је да суспендује фудбалера Атлетика до 2. априла 2026. године. Он ће моћи ће да се врати тренинзима 2. фебруара наредне године.
Алварез (30) је члан Атлетика од 2016. године.