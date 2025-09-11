overcast clouds
ДОБРА ОДЛУКА...

УЕФА дозволила ЗАМЕНУ ЈЕДНОГ ИГРАЧА ИЗМЕЂУ ДВА ПРЕЛАЗНА РОКА у случају тешке повреде

11.09.2025. 18:27 18:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Европска фудбалска унија (УЕФА) донела је данас одлуку да се у њеним клупским такмичењима (Лига шампиона, Лига Европе и Лига конференција) омогући промена једног фудбалера током јесењег дела такмичења у случају тешке повреде или дуготрајне болести.

Како је саопштено после Извршног комитета УЕФА који је одржан данас у Тирани, клубови ће све до краја шестог кола моћи да ангажују новог фудбалера уколико неко доживи повреду која га месецима одваја од терена, или се разболи од болести која може дуже да потраје.

"Разлог за одлуку је да се осигура да се спискови играча не смањују неправедно и да се играчи заштите од додатног оптерећења", саопштила је УЕФА.

 

уефа фудбалери повреда замена
