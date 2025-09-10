overcast clouds
ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У СТАПАРУ: Партизан увеличао славље Фудбалског клуба Хајдук

10.09.2025. 15:34 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Партизан
спорт
Фото: ФК Партизан

Ветерани Фудбалског клуба Партизан били су минулог викенда гости пријатељима из ФК Хајдук из Стапара који ове године прославља велик јубилеј – век постојања.

Том приликом најстарија активна секција црно-белих одиграла је пријатељску утакмицу против домаћег састава у којем је славила 8:1, али наравно, резултат у овом сусрету није био битан.

Након одиграног меча дружење се наставило у Задружном дому, где се уз размену клупских обележја разговарало о разним потенцијалним видовима сарадње Партизана и Хајдука, од омладинског до ветеранског нивоа.

Партизан је у овој утакмици наступао у саставу: Будиша, Јовановић, Луис, Алексић, Вили, Павков, Смиљанић, Стојковић, Ж. Радојичић, Г. Радојичић, Почуча, док су за домаћина играли С. Нагулов, Да. Станић, Пајић, Станичков, М. Пекез, Јусуфи, Лазић, Нишевић, Де. Станић, Поповић, К. Нагулов, Пекез, Павловић, Гељић, Ћупурдија, Пајић, Топалов, З. Пекез, Милиш, Брајић и Митровић.

