ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК Новокозарчани казнили госте због пропуштених прилика
Слобода - Козара 2:0 (1:0)
НОВИ КОЗАРЦИ: Стадион “Илија Пантелић”, гледалаца 150, судија: Пауновић (Житиште). Стрелци: Терзин у 45. и Галић у 88. минуту.
СЛОБОДА: Живков 7, Карановић 6,5 (Галић 7, Бајић), Д. Марковић 6,5, Поповић 7, Врбачки 7, Француски 6, Мисић 6,5 (Б. Марковић), Богојевић 6,5, Чубрило 6,5), Вокић 6,5 и Терзин 7.
КОЗАРА: Шево 6, Адамовић 5,5, Јанков 6, Бунић 6 (Овука 5,5), Рофа 6, Протић 5,5 (Латиновић 5,5), Радивојац 6, Ђорић 6, Пенавски 6, Томић 6 и Гојковић 6.
Новокозарчани су заслужено дошли до тријумфа у комшијском дербију мада су гости имали две добре прилике при резултату 0:0, нису их искористили и онда су стигле две казне у завршници меча.
Тако Великоселци и даље држе неславан скор на војвођанском Истоку јер су једина екипа која у првих четири кола није постигла ни један гол.
П. Трнић
Борац – Јединство (В) 2:0 (0:0)
СТАРЧЕВО. Гледалаца: 150. Судија: Стојановић (Зрењанин). Стрелци: Малиџан у 71, Добросављевић у 90+4 минуту.
БОРАЦ: Лапић 7, С.Лукић 6,5 (Азуц 6,5), Јоковић 7, Д.Петковић 6.5 (Бањац 6,5), Туркаљ 7, А.Петковић 7, Малиџан 7,5, Добросављевић 7, Јовановић 7 (Остојић -), У.Лукић 7 (Раконић -), Маленовић 7.
ЈЕДИНСТВО (В): Тодоровић 7, Којић 6,5, Нецин 7, Лунц 7, Вранић 7, Блажу 6,5 (Бабић 7), Јанков 6,5 (Мајсторовић 6.5), Ћирка 7, Царан 6,5, Питик 6,5 (Станисѕвљев 6,5), Петровић 6.5.
У отвореној игри у првом полувремену на обе стране било је прилика за гол. Код домаћег тима шансе су имали У.Лукић, Малиџан и најбољу прилику Маленовић, када је са ивице шеснаестерца шутирао преко гола Тодоровића.
Гости су имали своје прилике, Вранић и Царан су били непрецизни пред голом Лапића. У другом полувремену гол одлуке постигао је домаћи нападач Малиџан када је успео да савлада Тодоровића за вођство свог тима. У надокнади времена Добросављевић је поставио коначан резултат за победу и три бода Старчеваца.
Б. Стојковски
Долово – Напредак (Ч) 4:1(1:1)
ДОЛОВО. Гледалаца: 100. Судија: Марковић (Вршац). Стрелци: Адвигов у 13. и 79, Пештерац у 86, Јерков у 90. а Долово, Рибић у 18. минуту за Напредак.
ДОЛОВО: Црвени 7, Павловић 7 (Џантовски -), Петковић 7, Ф. Ђорђевић 6,5 (Цветковић 6.5), Пештерац 7,5, Л. Ракоњац 7, Ивановић 7, Шево 7, Јерков 7, Адвигов 7,5 (Обрадовић -), Шарац 6,5 (Граовац 6,5).
НАПРЕДАК (Ч): Варадинац 7, Мрђеновић 6.5, Митровић 7, Рељић 7, Радојичић 6.5 (Глигић 6,5), Богић 6,5 (Ковачевић 6.5), Рибић 7 (Будаи 6.5), Егерџија 6,5, Микић 6,5, Винцан 6, Кресоја 7.
Домаћи фудбалери после боље игре на почетку меча и добре акције дошли су у вођство голом Адвигова. Пет минута касније гости из Честерега успели су да искористе прилику коју је Рибић претворио у погодак за изједначење. После одмора много боља играча Долова који су постигли још три гола за убедљиву победу. Истакли су се искусни Владимир Адвигов и Филип Пештерац.
Б. Стојковски
Црвена звезда - Раднички 1:1 (1:0)
РУСКО СЕЛО: Игралиште Црвене звезде, гледалаца 100, судија: Живаљевић (Панчево), стрелци: Голијанин у 19. за Ц. Ђорић у 51. (из пенала). Црвени картон: Лајић (Црвена звезда).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић, Лајић, Цвијановић, Попесков, Голиојанин, Кнежевић, Цуцић, Војводић, Барбул, Чуданов, Мастило.
РАДНИЧКИ: Лавирац, Шемић, Стојисављевић (Марић), Ђурђевић, Граховац, Титин, Сандић, Зарубица, Јанковић (Марковић), Ђорић, Иванчевић.
Фудбалери Црвене звезде ремизирали су на домаћем терену против бившег српсколигаша из Зрењанина.
Домаћи су повели већ у 10. минуту голом Голијанина. Гости су до изједначења дошли у 51. минуту са беле тачке. Домаћи су имали више прилика, али на крају се све завршило поделом бодова.
М. Рачић
ОФК Граднулица - Глогоњ 6:3 (1:2)
ЗРЕЊАНИН: Гледалаца: 150. Судија: Миливојев (Алибунар). Стрелци: Матић у 11, 65. (из пенала) и 78. Јонаш у 67. Влаучин у 80. Чоаџија у 88. Минуту за ОФК Граднулицу, а Костадиновић у 26. Ј. Васић у 33. и Ивић у 62. минуту за Глогоњ. Жути картони: Руњевац и Барошевчић (ОФК Граднулица) а Ивић (Глогоњ).
ОФК ГРАДНУЛИЦА: Којић 6,5, Руњевац 7, Рудан 7,5, Јонаш 7,5 (Кнежевић), Станић 7, Барошевчић 7,5 (Чокулов), Зекановић 7 (Ковачевић), Влаучин 8 (Чоаџија), Матић 8,5, Радановић 7, Лисица 7,5.
ГЛОГОЊ: Тешовић 5,5, Грујић 6, Вулетић 5,5, М. Додић 6,5 (Мршовић 6), Ковач 5,5, Ж. Додић 6, Костадиновић 7, Ј. Васић 7 (Стаменовић), Ивић 7, Шутановац 6, Петровић 6 (В. Васић).
Голеада у мечу дебитаната на војвођанском “Истоку”. Повели су Зрењанинци кад је Жарко Матић, на центаршут с десне стране, добро реаговао и послао лопту иза леђа Миљана Тешовића. Гости нису желели да се лако предају и у 26. минуту Урош Костадиновић је изједначио резултат, а мало касније, Јован Васић донео је преокрет и погодио за 1:2 и с тим резултатом се отишло на одмор.
Екипа Глогња, преко Вукашина Ивића увећала је предност у 62. минуту и кад су се гости понадали да могу до друге победе на гостовањима, уследила је канонада Граднуличана. У размаку од свега 23 минута, попут тајфуна, Матић и другови одували су гостујући тим и пет лопти сместили у мрежу немоћног Тешовића. Прво је из пенала погодио Матић, да би Јан Јонаш у 67. минуту донео изједначење. Голгетер Матић поготком за хет-трик донео је вођство домаћем тиму у 78. а два минута касније Горан Влаучин је уцртао пут ка победи. Само што је ушао у игру млади Недељко Чоаџија поставио је коначних - 6:3.
С. Ж.
Великоселци траже тренера
Три пораза и један реми у прва четири кола на војвођанском Истоку донела су одлуку тренера Великоселаца Медића да поднесе неопозиву оставку.
Како нам је рекао Перо Ољача, први административац Козаре руководство клуба је у потрази за новим кормиларом коме неће бити ни мало лако да врати екипу из велике резултатске летаргије. Кандидата је мало, а ко ће предводити екипу из Банатског Великог Села остаје да се види.
Будућност - Полет 1:5 (0:2)
СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца: 100. Судија: Халас (Зрењанин). Стрелци: -
Петровић у 75. за Будућност, а Стојановски у 10. Јосимов у 20. Ђукановић у 45. 63. и 80. минуту за Полет. Жути картон: Радин (Будућност).
БУДУЋНОСТ: Глишин 6, Пролић 5, Арсин 5, Салма 6, Палибрк 5,5 (Лукин 6), Недељков 5, Томин 5, Радин 6 (Пош), Стојићев 5,5, Петровић 6,5, Перин 6 (Лакатош).
ПОЛЕТ: Мандић, Вукшић 7, Мићић 7, Вјештица 7,5, Јованов 7, Бартош 7, Стојановски 7, Јосимов 7, Ђукановић 9, Скокна 7, Ковачевић 7.
Требало је да прође равно 445 минута па да индиспонирани Црњани у трећем наступу пред својим навијачима постигну први гол. С друге стране у четири окршаја чак 27 пута вадили су лопте из своје мреже и тако убедљиво носе фењер на војвођанском Истоку. Идворани су се једноставно прошетали кроз Ђурину варош.
П. Трнић
Јединство (БК) - Војводина 1928 [0:2 (0:2)
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО: Стадион Јединства, гледалаца: 200, судија: Габоров (Зрењанин). Стрелци: Прерадовић у 7. и Гардиновачки у 45. минуту. Жути картони: Кораћ (Јединство), а Гардиновачки, Милановић, Јешић, Калајџија и Арсић (Војводина 1928).
ЈЕДИНСТВО: Тривуновић 6, Тома 6, Рапајић 6 (Ајдарић 6), Кораћ 6, Ковачевић 6, Грбић 6, Јокић 5 (Максимовић 6), Вираг 6, Шушњар 6,5, Дучић 6 (Марчетић), Милановић 5,5.
ВОЈВОДИНА 1928: Носаљ 7,5, Ћурчић 7 8Лукић), Јешић 7, О. Кнежевић 7, Гардиновачки 7 (Стефановић), М. Кнежевић 7 (Рудић), Предојевић 7 (Жегарац), Милановић 7, Арсић 7, Којић 6,5 (Пушкаш), Калајџија 7.
Перлежани са младим саставом изненадили су Карађорђевчане, највише захваљујући тренеру Марку Гутеши, иначе становнику Банатског Карађорђева који је у више наврата успешно водио Јединство. Једноставно, гости су искористили слабе тачке домаћина и заслужено однели бодове.
П. Трнић