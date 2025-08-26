ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Новокозарчани одлични

Слобода - Полет (И) 2:0 (1:0)

НОВИ КОЗАРЦИ: Стадион “Илија Пантелић”, гледалаца 150, судија: Пјевач (Зрењанин). Стрелци: Врбачки у 45. (из пенала) и Галић у 57. минуту. Жути картони: Д. Марковић и Вокић (Слобода) и Вуксић и Чермељ (Полет).

СЛОБОДА: Живков 8, Карановић 6,5 (Француски 6,5), Д. Марковић 7, Јовандић 7, Галић 8 (Б. Марковић), Врбачки 7,5, Мисић 7, Богојевић 7, Чубрило 7, Вокић 7, Терзин 7 (Благојевић).

ПОЛЕТ: Мандић 6,5, Ђукановић 6,5 (Ни. Вуксић), Не. Вуксић 7, Мичић 6,5, Чермељ 7, Стојановић 6,5, Јосимов 7, Нешић 6,5, Скокна 7 и Ковачевић 6,5.

Уз то, Идворци су погодили и пречку гола Слободе, па је и резултат могао бити сасвим другачији. Ипак, бољи ривал је заслужено славио.

П. Трнић

Долово - ОФК Бегеј 3:0 (2:0)

ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: Д. Родеан (Зрењани). Стрелци: Адвигов у 2, Гиговић у 32, Л.Ракоњац у 66. минуту.

ДОЛОВО: Томић 7, Миловац 7, Петковић 7, Пештерац 7 (Обрадовић -), Л.Ракоњац 7,5, Ивановић 7, Павловић 7 (Ђорђевић 7), Шево 7, Гиговић 7,5 (Граовац 7), Адвигов 7,5 (Шарац 7), Јерков 7 (Цветковић 7).

ОФК БЕГЕЈ:Миљевић 6, Мијатовић 6, Кубуровић 6, С.Умићевић 6,5, Косовић 6, Новак 6 (Замбо 6), Гаврић 6, Николић 6, Бранков 6 (Еремић 6), Јевремов 6, Јоњев 6 (Надашки 6).

Од првог минута фудбалери Долова показали су жељу за победом и после 45минута игре имали су предност головима искусних Адвигова и Гиговића. После одмора гости из Житишта покушавали су да дођу до почасног поготка, али је својим голом Лука Ракоњац отклонио питање победника.

Б. Стојковски

Борац (С) - Војводина 1928 4:1 (2:0)

СТАРЧЕВО: Гледалаца: 150. Судија: Д. Лака (Селеуш). Стрелци: Прерадовић у 20. (аутогол), Јовановић у 28, Малиџан у 48, У. Лукић у 77. за Борац, Којић у 63. минуту за Војводину 1928.

БОРАЦ (С): Лапић 7, С.Лукић 7, Јоковић 7 (Остојић 7), Д.Петковић 7, Туркаљ 7, А.Петковић 7 (Стошић -), Малиџан 7,5, Азуц – (Добросављевић 7), Јовановић 7,5 (Ковачевић -), У.Лукић 7,5, Маленовић 7 (Алавања -).

ВОЈВОДИНА 1928: Носаљ 6,5, Ћурчић 6, Жегарац 6 (Лукић 6), Ол.Кнежевић 6 (Малбашки 6,5), Гардиновачки 6, Ог. Кнежевић 6 (Стефановић 6), Прерадовић 6 (Пушкаш 6), Милановић 6, Арсић 6, Којић 6,5, Калајџија 6.

Б. Стојковски

Глогоњ - Раднички (З) 5:0 (2:0)

ГЛОГОЊ: Гледалаца: 150. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево) 7. Стрелци: Мршовић у 11. и 45+2, Ивић у 54. и 58, Карунц у 90. минуту.

ГЛОГОЊ: Тешовић -, Вулетић 7, М.Додић 7,5, Ковач 7 (Бојковић 7), Ж.Додић 7, Мршовић 8, Костадионовић 7,5, Ивић 8, Шутановац 7, В.Васић 7 (Станисављевић 7), Стаменовић 7 (Карунц 7).

РАДНИЧКИ (З): Вујовић 6, Шемић 6 (Марковић 6), Зарубица 6, Титин 6, Чолић 6, Стојисављевић 6, Граховац 5,5 (Димитријевић 5,5), Миловановић 6, Јанковић 5,5 (Ђурђевић 5,5), Зорић 6 (Каурић 6), Иванчевић 6.

Б.Стојковски

Резултати : ОФК Граднулица – Јединство (В) 1:0, Глогоњ – Раднички Зрењнанин 5:0, Борац – Војводина 1928 4:1, Црвена звезда – Козара 4:0, Јединство (БК) – Напредак 7:4, Слобода – Полет 2:0, Долово – ОФК Бегеј 3:0, Будућност – Задругар 0:6.