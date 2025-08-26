ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Новокозарчани одлични
У квалитетној фудбалској представи Новокозарчани су заслужено освојили три планирана бода, мада се мора истаћи да су гости имали две иделане прилике да савладају искусног Марка Живкова, који је маестрално оба пута интервенисао.
Слобода - Полет (И) 2:0 (1:0)
НОВИ КОЗАРЦИ: Стадион “Илија Пантелић”, гледалаца 150, судија: Пјевач (Зрењанин). Стрелци: Врбачки у 45. (из пенала) и Галић у 57. минуту. Жути картони: Д. Марковић и Вокић (Слобода) и Вуксић и Чермељ (Полет).
СЛОБОДА: Живков 8, Карановић 6,5 (Француски 6,5), Д. Марковић 7, Јовандић 7, Галић 8 (Б. Марковић), Врбачки 7,5, Мисић 7, Богојевић 7, Чубрило 7, Вокић 7, Терзин 7 (Благојевић).
ПОЛЕТ: Мандић 6,5, Ђукановић 6,5 (Ни. Вуксић), Не. Вуксић 7, Мичић 6,5, Чермељ 7, Стојановић 6,5, Јосимов 7, Нешић 6,5, Скокна 7 и Ковачевић 6,5.
Уз то, Идворци су погодили и пречку гола Слободе, па је и резултат могао бити сасвим другачији. Ипак, бољи ривал је заслужено славио.
П. Трнић
Долово - ОФК Бегеј 3:0 (2:0)
ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: Д. Родеан (Зрењани). Стрелци: Адвигов у 2, Гиговић у 32, Л.Ракоњац у 66. минуту.
ДОЛОВО: Томић 7, Миловац 7, Петковић 7, Пештерац 7 (Обрадовић -), Л.Ракоњац 7,5, Ивановић 7, Павловић 7 (Ђорђевић 7), Шево 7, Гиговић 7,5 (Граовац 7), Адвигов 7,5 (Шарац 7), Јерков 7 (Цветковић 7).
ОФК БЕГЕЈ:Миљевић 6, Мијатовић 6, Кубуровић 6, С.Умићевић 6,5, Косовић 6, Новак 6 (Замбо 6), Гаврић 6, Николић 6, Бранков 6 (Еремић 6), Јевремов 6, Јоњев 6 (Надашки 6).
Од првог минута фудбалери Долова показали су жељу за победом и после 45минута игре имали су предност головима искусних Адвигова и Гиговића. После одмора гости из Житишта покушавали су да дођу до почасног поготка, али је својим голом Лука Ракоњац отклонио питање победника.
Б. Стојковски
Борац (С) - Војводина 1928 4:1 (2:0)
СТАРЧЕВО: Гледалаца: 150. Судија: Д. Лака (Селеуш). Стрелци: Прерадовић у 20. (аутогол), Јовановић у 28, Малиџан у 48, У. Лукић у 77. за Борац, Којић у 63. минуту за Војводину 1928.
БОРАЦ (С): Лапић 7, С.Лукић 7, Јоковић 7 (Остојић 7), Д.Петковић 7, Туркаљ 7, А.Петковић 7 (Стошић -), Малиџан 7,5, Азуц – (Добросављевић 7), Јовановић 7,5 (Ковачевић -), У.Лукић 7,5, Маленовић 7 (Алавања -).
ВОЈВОДИНА 1928: Носаљ 6,5, Ћурчић 6, Жегарац 6 (Лукић 6), Ол.Кнежевић 6 (Малбашки 6,5), Гардиновачки 6, Ог. Кнежевић 6 (Стефановић 6), Прерадовић 6 (Пушкаш 6), Милановић 6, Арсић 6, Којић 6,5, Калајџија 6.
Б. Стојковски
Глогоњ - Раднички (З) 5:0 (2:0)
ГЛОГОЊ: Гледалаца: 150. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево) 7. Стрелци: Мршовић у 11. и 45+2, Ивић у 54. и 58, Карунц у 90. минуту.
ГЛОГОЊ: Тешовић -, Вулетић 7, М.Додић 7,5, Ковач 7 (Бојковић 7), Ж.Додић 7, Мршовић 8, Костадионовић 7,5, Ивић 8, Шутановац 7, В.Васић 7 (Станисављевић 7), Стаменовић 7 (Карунц 7).
РАДНИЧКИ (З): Вујовић 6, Шемић 6 (Марковић 6), Зарубица 6, Титин 6, Чолић 6, Стојисављевић 6, Граховац 5,5 (Димитријевић 5,5), Миловановић 6, Јанковић 5,5 (Ђурђевић 5,5), Зорић 6 (Каурић 6), Иванчевић 6.
Б.Стојковски
Резултати: ОФК Граднулица – Јединство (В) 1:0, Глогоњ – Раднички Зрењнанин 5:0, Борац – Војводина 1928 4:1, Црвена звезда – Козара 4:0, Јединство (БК) – Напредак 7:4, Слобода – Полет 2:0, Долово – ОФК Бегеј 3:0, Будућност – Задругар 0:6.
|
1. ОФК Градн.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10:0
|
6
|
2. Глогоњ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9:1
|
6
|
3. Ц. звезда
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:0
|
6
|
4. Задругар
|
2
|
1
|
1
|
0
|
9:3
|
4
|
5. Долово
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6:3
|
4
|
6. Борац
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4:1
|
4
|
7. Једин. (БК)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
8:6
|
3
|
8. Слобода
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:2
|
3
|
9. Полет (И)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:3
|
3
|
10. ОФК Бегеј
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:4
|
3
|
11. Једин. (В)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:2
|
1
|
12. Козара
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:4
|
1
|
13. Раднички З
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:6
|
1
|
14. Напредак
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4:9
|
0
|
15. Војводина
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:8
|
0
|
16. Будућн.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:15
|
0