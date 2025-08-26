clear sky
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Сложно у финишу Дунав препливали

26.08.2025. 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Јутјубе/принтскрин/ФСВ/ Радост фудбалера Слоге после водећег поготка
Фото: Јутјубе/принтскрин/ФСВ/ Радост фудбалера Слоге после водећег поготка

У утакмици другог кола виђена је лепа фудбалска представа. Домаћи су имали иницијативу, али и гости су имали своје шансе из контранапада.

Слога – Дунав 2:0 (0:0)

ТЕМЕРИН: Игралиште Слоге, гледалаца: око 100, судија: Јовановић, стрелци: Бугарин у 88. и Вјештица у 90 + 4. минуту, жути картони: Рађеновић, Томић, Бугарин, Пековић, Пролић (Слога), Михаиловић, Скорупан, Атанасковић, Николић, Зоговић (Дунав).

СЛОГА: Пајфер, Пековић, Ђокић, Томић, Ћиковић (Пастор), Бисерчић (Пролић), Мијаиловић, Бугарин, Зечак, Рађеновић (Вјештица), Шавија (Радонић).

ДУНАВ: Бојанић, Моравац (Шавија), Перовић, Бошковић (Николић), Скорупан (Матовић), Мирковић (Дражета), Михаиловић, Ивановић, Туран, Атанасковић (Зоговић), Кудрић.

Прву прилику на утакмици пропустио је играч Дунава Кудрић већ у 8. минуту. Одлично га је упослио Перовић, а са свега пет метара није успео да савлада голмана Пајфера који је му је одбранио зицер. Већ у следећем минуту Перовић је покушао главом, али Пајфер је и то укротио. Фудбалери Слоге након тога пропустили су неколико идеалних прилика, али мреже су мировале захваљујући одличним голманима. У наставку игре темеринци су успели да сломе Бановчане и то у 88. минуту када је после одличног продора Мијаиловића по левој страни Бугарин закуцао лопту главом у празан гол. Тачку на ову утакмицу ставио је резервиста Вјештица у надокнади времена. Одузео је једну лопту на средини терена и наког соло продора погодио мрежу.

Ђ. Л. 

Борац - ТСК 2:1 (2:1)

ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: око 200, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Топић у 1. и Торбица у 9. минуту (Борац), Марић у 31. минуту (ТСК). Жути картони: Максимовић, Ђуричић, Марковић, Торбица, Јурешић (Борац), Лахош, Ергарац, Васић (ТСК).

БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Павловић), Штефек, Топић, Јовановић, Великић (Михајловић), Ракић, Максимовић (Зељковић), Торбица, Дукић, Марковић (Јурешић).

ТСК: Вуковић, Васић (Томић), Лахош, Јовишић, Ергарац (Познић), Ковачевић, Марић, Кнежевић (Стојшић), Ратић (Јовановић), Марковић, Вукотић.

Борац је савладао госте из комшијског Темреина головима у првом полувремену. Само што се кренуло са центра Шајкашани су изнудили корнер. Још је трајао 1. Минут, а лопта је набачена и након лоше интервенције одбране Темеринаца, најсналижљивији у пет матара био је капитен Борца Владо Топић који је закуцао у мрежу. Наставио је Борац да напада и у већ у 9. минуту лепом акцијом проигран је Милутин Торбица који је сам изашао испред голмана Вуковића и савладао га. У 31. минуту погрешила је одбрана Борца, Милош Ковачевић је одузео лопту у зачетку напада, додао је до центарфора Михајла Марића који је из близине погодио гол.  Велика борба водила се до самог краја утакмице, али резлтат није промењен.

М. К.

Индекс - Хајдук 2:1 (0:0)

НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 150, судија: Граовац (Рума), стрелци: Соковић у 72. и Бобар у 80. минуту (Индекс ), Смиљанић у 59. минуту (Хајдук). Жути картони: Вујовић, Максић, Дунђерски (Индекс), Живановић (Хајдук). Црвени картон: Војводић (Индекс).

ИНДЕКС: Војводић, Продановић (Соковић), Вујовић, Петровић, Дунђерски, Ренић (Шурањи), Зељковић, Бобар, Томић (Куртиши), Максић, Петровић.

ХАЈДУК: Васић, Стојановић, Иван, Шахурић, Суботић (Савић), Смиљанић, Нијемчевић, Јосић (Гавриловић), Митровић (Проковић), Веселиновић (Кузмановић), Живановић.

Суденти су успели да освоје бодове иако су имали играча мање када је голман Војводић скривио црвени картон, а успели су и да преокрену резултат у своју корист. После првог дела без голова у дугом полувремену гости су први повели у 59. Минуту, а стрелац је био Горан Смиљанић.

Успео је Индекс да се консолидује и у 72. минуту преко резервисте на овом мечу Соковића изједначи резултат. У 80. минуту срећи није било краја за домаће играче: преко Јована Бобара успели су да поведу и тако реше утакмицу у своју корист.

М. К.

Резултати: Борац (Ш) – ТСК 2:1, Раднички 1910 – Срем 0:4, ЛСК Лаћарак – Шумар 1:3, Индекс – Хајдук (Б) 2:1, Подунавац – Фрушкогорски партизан 0:1, Доњи Срем 2015 – Јединство (Р) 5:0, Слога – Дунав 2:0, Јадран – Раднички (НП) 0:3. 

1.   Радн. (НП)

2

2

0

0

8:0

6

   2.  Шумар

2

2

0

0

7:1

6

   3.  Индекс

2

2

0

0

4:2

6

   4.  Д. Срем

2

1

1

0

7:2

4

   5.  Срем (СМ)

2

1

1

0

5:1

4

   6.  Јадран

2

1

0

1

4:3

3

   7.  Ф. партизан

2

1

0

1

2:2

3

   8.  Слога (Т)

2

1

0

1

2:5

3

   9.  Борац (Ш)

2

1

0

1

2:5

3

10.   Хајдук (Б)

2

0

1

1

2:3

1

11.   ТСК

2

0

1

1

2:3

1

12.   Подунавац

2

0

1

1

0:1

1

13.   Дунав

2

0

1

1

2:4

1

14.   ЛСК

2

0

1

1

2:4

1

15.   Једин. (Р)

2

0

1

1

0:5

1

16.   Раднички

2

0

0

2

0:8

0

 

