ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Сложно у финишу Дунав препливали
У утакмици другог кола виђена је лепа фудбалска представа. Домаћи су имали иницијативу, али и гости су имали своје шансе из контранапада.
Слога – Дунав 2:0 (0:0)
ТЕМЕРИН: Игралиште Слоге, гледалаца: око 100, судија: Јовановић, стрелци: Бугарин у 88. и Вјештица у 90 + 4. минуту, жути картони: Рађеновић, Томић, Бугарин, Пековић, Пролић (Слога), Михаиловић, Скорупан, Атанасковић, Николић, Зоговић (Дунав).
СЛОГА: Пајфер, Пековић, Ђокић, Томић, Ћиковић (Пастор), Бисерчић (Пролић), Мијаиловић, Бугарин, Зечак, Рађеновић (Вјештица), Шавија (Радонић).
ДУНАВ: Бојанић, Моравац (Шавија), Перовић, Бошковић (Николић), Скорупан (Матовић), Мирковић (Дражета), Михаиловић, Ивановић, Туран, Атанасковић (Зоговић), Кудрић.
Прву прилику на утакмици пропустио је играч Дунава Кудрић већ у 8. минуту. Одлично га је упослио Перовић, а са свега пет метара није успео да савлада голмана Пајфера који је му је одбранио зицер. Већ у следећем минуту Перовић је покушао главом, али Пајфер је и то укротио. Фудбалери Слоге након тога пропустили су неколико идеалних прилика, али мреже су мировале захваљујући одличним голманима. У наставку игре темеринци су успели да сломе Бановчане и то у 88. минуту када је после одличног продора Мијаиловића по левој страни Бугарин закуцао лопту главом у празан гол. Тачку на ову утакмицу ставио је резервиста Вјештица у надокнади времена. Одузео је једну лопту на средини терена и наког соло продора погодио мрежу.
Борац - ТСК 2:1 (2:1)
ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: око 200, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Топић у 1. и Торбица у 9. минуту (Борац), Марић у 31. минуту (ТСК). Жути картони: Максимовић, Ђуричић, Марковић, Торбица, Јурешић (Борац), Лахош, Ергарац, Васић (ТСК).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Павловић), Штефек, Топић, Јовановић, Великић (Михајловић), Ракић, Максимовић (Зељковић), Торбица, Дукић, Марковић (Јурешић).
ТСК: Вуковић, Васић (Томић), Лахош, Јовишић, Ергарац (Познић), Ковачевић, Марић, Кнежевић (Стојшић), Ратић (Јовановић), Марковић, Вукотић.
Борац је савладао госте из комшијског Темреина головима у првом полувремену. Само што се кренуло са центра Шајкашани су изнудили корнер. Још је трајао 1. Минут, а лопта је набачена и након лоше интервенције одбране Темеринаца, најсналижљивији у пет матара био је капитен Борца Владо Топић који је закуцао у мрежу. Наставио је Борац да напада и у већ у 9. минуту лепом акцијом проигран је Милутин Торбица који је сам изашао испред голмана Вуковића и савладао га. У 31. минуту погрешила је одбрана Борца, Милош Ковачевић је одузео лопту у зачетку напада, додао је до центарфора Михајла Марића који је из близине погодио гол. Велика борба водила се до самог краја утакмице, али резлтат није промењен.
Индекс - Хајдук 2:1 (0:0)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 150, судија: Граовац (Рума), стрелци: Соковић у 72. и Бобар у 80. минуту (Индекс ), Смиљанић у 59. минуту (Хајдук). Жути картони: Вујовић, Максић, Дунђерски (Индекс), Живановић (Хајдук). Црвени картон: Војводић (Индекс).
ИНДЕКС: Војводић, Продановић (Соковић), Вујовић, Петровић, Дунђерски, Ренић (Шурањи), Зељковић, Бобар, Томић (Куртиши), Максић, Петровић.
ХАЈДУК: Васић, Стојановић, Иван, Шахурић, Суботић (Савић), Смиљанић, Нијемчевић, Јосић (Гавриловић), Митровић (Проковић), Веселиновић (Кузмановић), Живановић.
Суденти су успели да освоје бодове иако су имали играча мање када је голман Војводић скривио црвени картон, а успели су и да преокрену резултат у своју корист. После првог дела без голова у дугом полувремену гости су први повели у 59. Минуту, а стрелац је био Горан Смиљанић.
Успео је Индекс да се консолидује и у 72. минуту преко резервисте на овом мечу Соковића изједначи резултат. У 80. минуту срећи није било краја за домаће играче: преко Јована Бобара успели су да поведу и тако реше утакмицу у своју корист.
Резултати: Борац (Ш) – ТСК 2:1, Раднички 1910 – Срем 0:4, ЛСК Лаћарак – Шумар 1:3, Индекс – Хајдук (Б) 2:1, Подунавац – Фрушкогорски партизан 0:1, Доњи Срем 2015 – Јединство (Р) 5:0, Слога – Дунав 2:0, Јадран – Раднички (НП) 0:3.
1. Радн. (НП)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:0
|
6
|
2. Шумар
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7:1
|
6
|
3. Индекс
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4:2
|
6
|
4. Д. Срем
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7:2
|
4
|
5. Срем (СМ)
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:1
|
4
|
6. Јадран
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:3
|
3
|
7. Ф. партизан
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2
|
3
|
8. Слога (Т)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:5
|
3
|
9. Борац (Ш)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:5
|
3
|
10. Хајдук (Б)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3
|
1
|
11. ТСК
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3
|
1
|
12. Подунавац
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:1
|
1
|
13. Дунав
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:4
|
1
|
14. ЛСК
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:4
|
1
|
15. Једин. (Р)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:5
|
1
|
16. Раднички
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:8
|
0