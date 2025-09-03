light rain
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Студенти дипломирали са играчем мање

03.09.2025. 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Јутјуб/ принтскрин/ КБ спорт/Недостајали голови на утакмици Раднички (НП) – Борац
Фото: Јутјуб/ принтскрин/ КБ спорт/Недостајали голови на утакмици Раднички (НП) – Борац

Студенти су наставили победнички низ ове сезоне.

Шумар - Индекс 0:1 (0:0)

ОГАР: Стадион ФК Шумар, гледалаца: око 140, судија: Бошковић (Салаш Ноћајски), стрелац: Максић у 79. минуту са пенала. Жути картони: Живковић, Пантелић (Шумар), Соковић, Дунђерски, Максић, Пантић (Индекс). Црвени картон: Соковић (Индекс).

ШУМАР: Младеновић, Живковић (Вукићевић), Инђић, Дамјановић, Мандић, (Груичић), Радишић, Новаковић, Млађеновић (Степанчев), Џарић (Јовичић), Мирковић (Петковић), Пантелић.

ИНДЕКС: Бузаџија, Вујовић, Петровић (Куртиши), Дунђерски,Бобар, Томић (Пантић), Петровић, Максић, Соковић, Зељковић, Продановић (Ренић). 

Изненадили су Шумар у Огару, и то играјући са играчем мање 70 минута. У 21. минуту Соковић је добио други жути картон, што је донело велику предност домаћим играчима.

У другом делу утакмице Индекс се није предавао. У 79. минуту, после прекршаја у казненом простору досуђен је пенал, а сигуран са беле тачке био је Филип Максић. До краја меча Индекс је сигурно чувао стечено вођство, док домаћин није имао решења да озбиљније угрози гол „студената“.

Срем - ЛСК 1:1 (0:1)

СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ: Стадион Срема, гледалаца: око 130, судија: Клисурић (Рума), стрелци: Цветковић у 64. минуту (Срем), Радишић у 5. минуту (ЛСК). Жути картони: Ранчић, Матић, Бјелобрк, Цветковић (Срем), Стојчић (ЛСК). Црвени картон: Вујасиновић (Срем).

СРЕМ: Јагодић, Богојевић, Пајковић, Милинковић, Вујасиновић, Цветковић, Матић, Бјелобрк, Живковић, Бежановић (Комазец), Ранчић (Качар).

ЛСК: Веселиновић, Туцаковић, Тарадајко (Шућак), Радишић (Мачвански), Вуколић (Белић), Денковић, Станић, Босанчић (Бојић), Симуновић, Стојчић, Савиновић.

Гости из Лаћарка могли су однети бодове пошто су имали рано вођство и играча више. Директан црвени картон добио је играч домаћих Стеван Вујасиновић у 26. минуту. Повео је ЛСК у 5. минуту преко Мирослава Радишића и тако се отишло на полувреме. У 64. минуту Стефан Цветковић изједначио је резултат и спасао свој тим пораза.

Раднички (НП) - Борац 0:0

НОВА ПАЗОВА: Стадион Радничког, гледалаца: око 300, судија: Дувњак (Нови Сад). Жути картони: Миљевић, Сарачевић, Шормаз (Раднички НП), Максимовић, Добрић, Дукић, Топић (Борац).

РАДНИЧКИ (НП): Кнежевић, Барић, Живковић, Бурсаћ, Шормаз, Пиплица, Сарачевић, Плавшић, Миљевић, Лукић, Кубуровић.

БОРАЦ: Петровић, Ђуричић, Штефек, Топић, Јовановић, Великић, Ракић, Максимовић, Дукић, Торбица, Марковић.

Солидна утакмица виђена је у Новој Пазови, два добра тима пружили су гледаоцима велику борбеност и жељу за победом, али су недостајали голови. Борац је успео да однесе бод у Шајкаш са тешког гостовања. У неколико наврата истакао се голман Борца Петровић и сачувао мрежу свог тима.

M. K.

Резултати: Раднички (НП) – Борац 0:0, Дунав – Јадран 1:2, Јединство – Слога 2:3, Фрушкогорски партизан – Доњи Срем 2015 0:2, Хајдук – Подунавац 5:2, Шумар – Индекс 0:1, Срем – ЛСК Лаћарак 1:1, ТСК – Раднички 1910 1:2.  

1. Индекс

3

3

0

0

5:2

9

  2. Раднич. (НП)

3

2

1

0

8:0

7

   3. Д. Срем 

3

2

1

0

9:2

7

   4. Шумар

3

2

0

1

7:2

6

   5. Јадран

3

2

0

1

6:4

6

   6. Слога

3

2

0

1

5:7

6

   7. Срем

3

1

2

0

6:2

5

   8. Хајдук

3

1

1

1

7:5

4

   9. Борац

3

1

1

1

2:5

4

10. Ф. партизан

3

1

0

2

2:4

3

11. Раднич. (Ш)

3

1

0

2

2:9

3

12. ЛСК Лаћ.

3

0

2

1

3:5

2

13. ТСК

3

0

1

2

3:5

1

14. Дунав

3

0

1

2

3:6

1

15. Подунавац

3

0

1

2

2:6

1

16. Јединство

3

0

1

2

2:8

1

 

војвођанска лига југ
