ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Студенти дипломирали са играчем мање
Студенти су наставили победнички низ ове сезоне.
Шумар - Индекс 0:1 (0:0)
ОГАР: Стадион ФК Шумар, гледалаца: око 140, судија: Бошковић (Салаш Ноћајски), стрелац: Максић у 79. минуту са пенала. Жути картони: Живковић, Пантелић (Шумар), Соковић, Дунђерски, Максић, Пантић (Индекс). Црвени картон: Соковић (Индекс).
ШУМАР: Младеновић, Живковић (Вукићевић), Инђић, Дамјановић, Мандић, (Груичић), Радишић, Новаковић, Млађеновић (Степанчев), Џарић (Јовичић), Мирковић (Петковић), Пантелић.
ИНДЕКС: Бузаџија, Вујовић, Петровић (Куртиши), Дунђерски,Бобар, Томић (Пантић), Петровић, Максић, Соковић, Зељковић, Продановић (Ренић).
Изненадили су Шумар у Огару, и то играјући са играчем мање 70 минута. У 21. минуту Соковић је добио други жути картон, што је донело велику предност домаћим играчима.
У другом делу утакмице Индекс се није предавао. У 79. минуту, после прекршаја у казненом простору досуђен је пенал, а сигуран са беле тачке био је Филип Максић. До краја меча Индекс је сигурно чувао стечено вођство, док домаћин није имао решења да озбиљније угрози гол „студената“.
Срем - ЛСК 1:1 (0:1)
СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ: Стадион Срема, гледалаца: око 130, судија: Клисурић (Рума), стрелци: Цветковић у 64. минуту (Срем), Радишић у 5. минуту (ЛСК). Жути картони: Ранчић, Матић, Бјелобрк, Цветковић (Срем), Стојчић (ЛСК). Црвени картон: Вујасиновић (Срем).
СРЕМ: Јагодић, Богојевић, Пајковић, Милинковић, Вујасиновић, Цветковић, Матић, Бјелобрк, Живковић, Бежановић (Комазец), Ранчић (Качар).
ЛСК: Веселиновић, Туцаковић, Тарадајко (Шућак), Радишић (Мачвански), Вуколић (Белић), Денковић, Станић, Босанчић (Бојић), Симуновић, Стојчић, Савиновић.
Гости из Лаћарка могли су однети бодове пошто су имали рано вођство и играча више. Директан црвени картон добио је играч домаћих Стеван Вујасиновић у 26. минуту. Повео је ЛСК у 5. минуту преко Мирослава Радишића и тако се отишло на полувреме. У 64. минуту Стефан Цветковић изједначио је резултат и спасао свој тим пораза.
Раднички (НП) - Борац 0:0
НОВА ПАЗОВА: Стадион Радничког, гледалаца: око 300, судија: Дувњак (Нови Сад). Жути картони: Миљевић, Сарачевић, Шормаз (Раднички НП), Максимовић, Добрић, Дукић, Топић (Борац).
РАДНИЧКИ (НП): Кнежевић, Барић, Живковић, Бурсаћ, Шормаз, Пиплица, Сарачевић, Плавшић, Миљевић, Лукић, Кубуровић.
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић, Штефек, Топић, Јовановић, Великић, Ракић, Максимовић, Дукић, Торбица, Марковић.
Солидна утакмица виђена је у Новој Пазови, два добра тима пружили су гледаоцима велику борбеност и жељу за победом, али су недостајали голови. Борац је успео да однесе бод у Шајкаш са тешког гостовања. У неколико наврата истакао се голман Борца Петровић и сачувао мрежу свог тима.
M. K.
Резултати: Раднички (НП) – Борац 0:0, Дунав – Јадран 1:2, Јединство – Слога 2:3, Фрушкогорски партизан – Доњи Срем 2015 0:2, Хајдук – Подунавац 5:2, Шумар – Индекс 0:1, Срем – ЛСК Лаћарак 1:1, ТСК – Раднички 1910 1:2.
|
1. Индекс
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:2
|
9
|
2. Раднич. (НП)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:0
|
7
|
3. Д. Срем
|
3
|
2
|
1
|
0
|
9:2
|
7
|
4. Шумар
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7:2
|
6
|
5. Јадран
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6:4
|
6
|
6. Слога
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:7
|
6
|
7. Срем
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:2
|
5
|
8. Хајдук
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7:5
|
4
|
9. Борац
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:5
|
4
|
10. Ф. партизан
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4
|
3
|
11. Раднич. (Ш)
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:9
|
3
|
12. ЛСК Лаћ.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:5
|
2
|
13. ТСК
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5
|
1
|
14. Дунав
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:6
|
1
|
15. Подунавац
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:6
|
1
|
16. Јединство
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:8
|
1