ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ Темеринци нису пружили шансу Буковчанима
Слога - Фрушкогорски партизан 3:0 (3:0)
ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца: око 150, судија: Спасојевић (Нови Сад), стрелци: Рађеновић у 21, Грујић у 38. и Бугарин у 43. минуту.
СЛОГА: Пајфер, Пековић, Ђокић, Томић, Ћиковић (Пастор), Бисерчић (Гогић), Мијаиловић, Бугарин (Радонић), Зечак, Грујић, Рађеновић (Пролић).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Шурлан, Девић, Марковић, Петровић (Подрашчанин), Чергић, Кантар, Грубовић (Илић, Амиђић), Малеш (Поповић), Спасојевић, Шкрбић, Тришић (Клинцов).
У фер утакмици домаћин је заслужено однео победу. Већ у 21. минуту мајсторија Филипа Рађеновића и прелеп гол.
Извео је слободан ударац са око 25 метара од гола и погодио рашље. У 38. минуту домаћи играчи извели су напад по десној страни, лопта је набачена у шеснаест метара, где ју је, након лоше интервенције одбране, захватио играч Слоге, голман је кратко одбио, а Дарко Грујић је испратио акцију лопту закуцао у мрежу.
У 43. минуту Темеринци су повећали вођство. Рађеновић је проиграо Бранислава Бугарина испред гола Буковчана, тукао је из окрета полу-десно и преварио голмана Шурлана.
Нападали су Темеринци и у другом делу сусрета, али је одбрана Буковчана у том периоду боље функционисала.
Индекс - Срем 3:2 (2:1)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца око 120, судија: Тошић (Нови Сад), стрелци: Максић у 15, Ренић у 30. и 78. минуту (Индекс), Миливојевић у 31. и И. Живковић у 63. минуту (Срем). Жути картони: Вујовић, Максић, Крповић (Индекс), И. Живковић, Миливојевић, Средојевић (Срем).
ИНДЕКС: Бузаџија, Вујовић, Петровић, Дунђерски, Пантић, Ренић (Станковић), Бобар, Томић (Радаковић), Максић, Зељковић, Продановић (Крповић).
СРЕМ: Јагодић, Средојевић (Качар), Пајковић, Цветковић, Миливојевић, Комазец, Котуровић (Бежановић), Бјелобрк, Рогановић, И. Живковић, Ранчић (Милинковић).
Студенти су забележили и четврту победу, али није било лако. Гости из Сремских Михаљеваца пружили су достојан отпор и умало да се врате кући са бодом.
У 15. минуту Филип Максић је лепим ударцем довео домаће играче у предност. У 30. минуту Марко Ренић је повећао вођство студената и изгледало је да ће меч за Новосађане бити под контролом. Међутим, само минуту касније, Матија Миливојевић је смањио реултат на 2:1.
У другом полувремену гости су у 63. минуту изједначили. Иван Живковић је искористио један кикс одбране Индекса унео неизвесност у меч. У 78. минуту, поново је на сцену ступио расположени Ренић, који је прецизним ударцем донео ново вођство плаво-белима и поставио коначан резултат.
Борац - Раднички (Ш) 3:0 (0:0)
ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: око 100, судија: Бакић, стрелци: Марковић у 51. и 64 и Ракић у 54. минуту. Жути картони: Ракић, Бановић (Борац), Рудић, Пурић, Рукавина (Раднички Ш).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Бановић), Штефек (Михајловић), Топић, Алексић, Великић (Павловић), Ракић, Дукић, Торбица, Марковић (Јурешић), Бугарин.
РАДНИЧКИ (Ш): Јаковљевић, Јовичић (Добрић), Вулић, Аперлић, Васић, Рудић (Шарац), Пурић (Лакић), Рукавина, Рајшић, Влаисављевић, Живојинов.
Борац је заслужено освојио бодове у Шајкашу. Гости из Шида сачували су своју мрежу 45 минут,а али у наставку утакмице су посустали.
У 51. минуту Вања Марковић је начео гол гостију и постигао свој први погодак. Само три минуте касније Урош Ракић је повећао вођство. Марковић је у 64. минуту постигао други гол и поставио коначан резултат.
Припремио: М. К.