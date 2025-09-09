broken clouds
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ Темеринци нису пружили шансу Буковчанима

09.09.2025. 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: screenshot/ Youtube/ FSV

Слога - Фрушкогорски партизан 3:0 (3:0)

ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца: око 150, судија: Спасојевић (Нови Сад), стрелци: Рађеновић у 21, Грујић у 38. и Бугарин у 43. минуту. 

СЛОГА: Пајфер, Пековић, Ђокић, Томић, Ћиковић (Пастор), Бисерчић (Гогић), Мијаиловић, Бугарин (Радонић), Зечак, Грујић, Рађеновић (Пролић). 

ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Шурлан, Девић, Марковић, Петровић (Подрашчанин), Чергић, Кантар, Грубовић (Илић, Амиђић), Малеш (Поповић), Спасојевић, Шкрбић, Тришић (Клинцов).

У фер утакмици домаћин је заслужено однео победу. Већ у 21. минуту мајсторија Филипа Рађеновића и прелеп гол. 

Извео је слободан ударац са око 25 метара од гола и погодио рашље. У 38. минуту домаћи играчи извели су напад по десној страни, лопта је набачена у шеснаест метара, где ју је, након лоше интервенције одбране, захватио играч Слоге, голман је кратко одбио, а Дарко Грујић је испратио акцију лопту закуцао у мрежу. 

У 43. минуту Темеринци су повећали вођство. Рађеновић је проиграо Бранислава Бугарина испред гола Буковчана, тукао је из окрета полу-десно и преварио голмана Шурлана.

Нападали су Темеринци и у другом делу сусрета, али је одбрана Буковчана у том периоду боље функционисала.

Индекс - Срем 3:2 (2:1)

НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца око 120, судија: Тошић (Нови Сад), стрелци: Максић у 15, Ренић у 30. и 78. минуту (Индекс), Миливојевић у 31. и И. Живковић у 63. минуту (Срем). Жути картони: Вујовић, Максић, Крповић (Индекс), И. Живковић, Миливојевић, Средојевић (Срем). 

ИНДЕКС: Бузаџија, Вујовић, Петровић, Дунђерски, Пантић, Ренић (Станковић), Бобар, Томић (Радаковић), Максић, Зељковић, Продановић (Крповић). 

СРЕМ: Јагодић, Средојевић (Качар), Пајковић, Цветковић, Миливојевић, Комазец, Котуровић (Бежановић), Бјелобрк, Рогановић, И. Живковић, Ранчић (Милинковић). 

Студенти су забележили и четврту победу, али није било лако. Гости из Сремских Михаљеваца пружили су достојан отпор и умало да се врате кући са бодом.        

У 15. минуту Филип Максић је лепим ударцем довео домаће играче у предност. У 30. минуту Марко Ренић је повећао вођство студената и изгледало је да ће меч за Новосађане бити под контролом. Међутим, само минуту касније, Матија Миливојевић је смањио реултат на 2:1. 

У другом полувремену гости су у 63. минуту изједначили. Иван Живковић је искористио један кикс одбране Индекса унео неизвесност у меч. У 78. минуту, поново је на сцену ступио расположени Ренић, који је прецизним ударцем донео ново вођство плаво-белима и поставио коначан резултат.



Резултати и пласман

Резултати

Утакмица Резултат
Борац – Раднички 1910 (Ш) 3:0
ЛСК Лаћарак – ТСК 1:4
Индекс – Срем 3:2
Подунавац – Шумар 2:1
Доњи Срем 2015 – Хајдук 1:2
Слога – Фрушкогорски партизан 3:0
Јадран – Јединство 1:0
Раднички (НП) – Дунав 0:1

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1. Индекс 4 4 0 0 8:4 12
2. Јадран 4 3 0 1 7:4 9
3. Слога (Т) 4 3 0 1 8:7 9
4. Раднич. (НП) 4 2 1 1 8:1 7
5. Доњи Срем 4 2 1 1 10:4 7
6. Хајдук 4 2 1 1 9:6 7
7. Борац 4 2 1 1 5:5 7
8. Шумар 4 2 0 2 8:4 6
9. Срем 4 1 2 1 8:5 5
10. ТСК 4 1 1 2 7:6 4
11. Дунав 4 1 1 2 4:6 4
12. Подунавац 4 1 1 2 4:7 4
13. Ф. партизан 4 1 0 3 2:7 3
14. Раднич. (Ш) 4 1 0 3 2:12 3
15. ЛСК Лаћа. 4 0 2 2 4:9 2
16. Јединство 4 0 1 3 2:9 1

Борац - Раднички (Ш) 3:0 (0:0)

ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: око 100, судија: Бакић, стрелци: Марковић у 51. и 64 и Ракић у 54. минуту. Жути картони: Ракић, Бановић (Борац), Рудић, Пурић, Рукавина (Раднички Ш).

БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Бановић), Штефек (Михајловић), Топић, Алексић, Великић (Павловић), Ракић, Дукић, Торбица, Марковић (Јурешић), Бугарин.

РАДНИЧКИ (Ш): Јаковљевић, Јовичић (Добрић), Вулић, Аперлић, Васић, Рудић (Шарац), Пурић (Лакић), Рукавина, Рајшић, Влаисављевић, Живојинов.     

Борац је заслужено освојио бодове у Шајкашу. Гости из Шида сачували су своју мрежу 45 минут,а али у наставку утакмице су посустали.

У 51. минуту Вања Марковић је начео гол гостију и постигао свој први погодак. Само три минуте касније Урош Ракић је повећао вођство. Марковић је у 64. минуту постигао други гол и поставио коначан резултат.

Припремио: М. К.

мале лиге војвођанска лига југ
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
