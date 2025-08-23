broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРАТИО СЕ У АРСЕНАЛ: Езе прешао из Кристал Паласа у редове „тобџија“

23.08.2025. 19:13 19:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ian Walton

Енглески фудбалер Еберечи Езе прешао је из Кристал Паласа у Арсенал, саопштила су оба лондонска клуба.

Како је саопштио Арсенал, Езе (27) је са челницима „тобџија“ потписао дугорочни уговор, а нису објављени финансијски детаљи трансфера, али енглески медији су објавили да ће Кристал Палан инкасирати 60 милиона фунти.

Езе се вратио у клуб за који је играо у млађим категоријама од 2006. до 2011. године. У дресу Кристала Паласа, од 2020. године, Езе је одиграо 169. утакмица у свимк такмичењима и дао је 40 голова. 

 

премијер лига арсенал
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај