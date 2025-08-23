ВРАТИО СЕ У АРСЕНАЛ: Езе прешао из Кристал Паласа у редове „тобџија“
23.08.2025. 19:13 19:15
Енглески фудбалер Еберечи Езе прешао је из Кристал Паласа у Арсенал, саопштила су оба лондонска клуба.
Како је саопштио Арсенал, Езе (27) је са челницима „тобџија“ потписао дугорочни уговор, а нису објављени финансијски детаљи трансфера, али енглески медији су објавили да ће Кристал Палан инкасирати 60 милиона фунти.
Езе се вратио у клуб за који је играо у млађим категоријама од 2006. до 2011. године. У дресу Кристала Паласа, од 2020. године, Езе је одиграо 169. утакмица у свимк такмичењима и дао је 40 голова.