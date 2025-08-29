clear sky
ЗЕНИТ ОБЈАВИО, ЗДЈЕЛАР ВИШЕ НИЈЕ ЊИХОВ ЧЛАН Ево зашто су се разишли Србин и клуб из Санкт Петербуга

29.08.2025. 15:42 15:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s

САНКТ ПЕТЕРБУРГ: Српски фудбалер Саша Здјелар није више члан Зенита, саопштио је данас клуб из Санкт Петербурга.

"Саша Здјелар одлази из клуба после споразумног прекида сарадње. Желимо српском везисти све најбоље у будућности", стоји у објави Зенита. 

Здјелар (30) је прошле године прешао из московског ЦСКА у Зенит, али се у клубу из Санкт Петербурга није наметнуо за бољу минутажу, одиграо је само седам мечева прошле сезоне. 

Бивши репрезентативац Србије је највећи део каријере, од 2018. до 2022. године, провео у Партизану, чији је био и капитен.

Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
