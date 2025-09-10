ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Тројка Деспотовчана за врх табеле

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Игралиште Младости, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: М. Крстовић у 14, 64. и Милош Топаловић у 90+ 1 минуту за Младост. Жути картони: Мијатовић, Крстовић (Младост), М. Маговчевић (Билећанин) .

МЛАДОСТ: Т. Марић 8 , Мијатовић 7 , С. Топаловић 7 , Стефанов 7, Павле Топаловић 7 , Б. Топаловић 7, 5 , М. Топаловић 8 , Каурин 7 ,Нађ 7 , М. Крстовић 9 (Гавранић 7), Лаловић 8 .

БИЛЕЋАНИН: Васић 6,5, Вујовић 6 (Пијетловић 6), Алексић 7, Н. Маговчевић 7 (Тришић 6), Грубачић 6 (Чонтош 6), М. Маговчевић 6, Јосимовић 7, Вучковић 6,5 (Пека -), Ковачевић 6,5, Пејин 7, Милошевић 8 .

Нафтагас - Војводина 3:1 (0:0)

БОКА: Игралиште Нафтагаса, гледалаца: 100. Судија: С. Пауновић (Житиште ). Стрелци: Рајак у 69, Јакшић у 80. и Шајн у 89. минуту за Нафтагас, а Барбат у 64. минуту за Војводину. Жути картони: Рајак (Нафтагас ), Попов , Докман (Војводина ). Црвени картони : Денис Лукенић у 65. минуту (Нафтагас), Далибор Пајташев у 88. минуту (Војводина) .

НАФТАГАС: Протић 8, Сенте 7, Кашлик 7, Перовић 7,Вржина 7 (Агбаба - ) , Јакшић 8, Лукенић 6, Рајак 9, Кенђа 7 (Шајн 8), Томин 7, Гуран 7.

ВОЈВОДИНА: Арсин 6, Гаврић 6, Попов 6, Докман 6,5, Мићовић 6 (Чолак 6 ), Д. Бакић 7, Н. Бакић 7, Барбат 8, Кошутић 6, Д. Пајташев 7, С. Селаковић 6 .

Јединство (НБ) - Борац (А) 1:2 (0:1)

НОВИ БЕЧЕЈ: Градски Стадион крај Тисе, гледалаца: 100. Судија: Ј. Попов (Зрењанин). Стрелци: Месарошки у 90+ 3 минуту за Јединство, а Маринац у 9. и А. Мартиновић у 90. минуту за Борац. Жути картони: Коледин, Кеврешанов (Јединство НБ), Кондић, Маринац, Бичанин, Владетић (Борац).

ЈЕДИНСТВО (НБ): Весков 7, Станковић 6,5, Месарошки 6,5, Ћурчић 7, Пецарски 7, Веселиновић 6,5 (Месарош 6), Салиховић 6, Хајду 6,5, Коледин 6 (Кеврешанов), Радовановић 6, Ковачев 6,5.

БОРАЦ (А): Пухар 8, Кондић 7,5, Аћамовић 7, Зечевић 7, Маринац 8, А. Мартиновић 9 (Медић -), Вујиновић 8, Бичанин 8, Ж. Грујић 7 (Самолов 7), Иванчевић 7, Владетић 8.





Резултати и Табела Резултати 4. кола Нафтагас – Војводина 3:1 Јединство – Борац 1:2 Младост – Билећанин 3:0 Русанда – ЖФК Банат 0:3 Делија – Банат (Ч) 10:0 Полет – Лехел 3:2 Омладинац – МСК 4:3 Напредак – 2. октобар 0:5 Табела Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Младост 4 3 1 0 13:3 10 2 2. октобар 4 3 1 0 11:1 10 3 ЖФК Банат 4 3 1 0 11:3 10 4 МСК 4 3 0 1 17:7 9 5 Омладинац 4 3 0 1 10:6 9 6 Полет 4 2 1 1 8:6 7 7 Војводина 4 2 0 2 9:7 6 8 Русанда 4 2 0 2 8:9 6 9 Билећанин 4 2 0 2 6:7 6 10 Нафтагас 4 1 1 2 4:8 4 11 Борац 4 1 1 2 3:10 4 12 Делија 4 1 0 3 12:11 3 13 Јединство 4 1 0 3 6:7 3 14 Лехел 4 1 0 3 6:9 3 15 Напредак 4 1 0 3 4:11 3 16 Банат (Ч) 4 0 0 4 2:25 0

Русанда - ЖФК Банат 0:3 (0:2)

МЕЛЕНЦИ: Игралиште Русанде, гледалаца: 100. Судија: Л. Рашков (Зрењанин). Стрелци: Малек у 17, Кондић у 26. и Попов у 84. минуту за ЖФК Банат. Жути картони: Јанковић, Мишкељин (Русанда), Ђорић, Кондић ( ЖФК Банат). Црвени картон: Вања Надлачки у 65. минуту (Русанда).

РУСАНДА: М. Куручев 6, Вулетин 6 (Миливојев 7), Живанов 6 (Трајковић 6), Шкондрић 7, Попов 6, Надлачки 5,5, Станишић 6, Стеванов 7, Влачић 6, Оџин 6 (Мишкељин 6 ), Јанковић 7.

ЖФК БАНАТ: Баћан 8, Путић 8, Бојић 7, Змијанац 7, Цветићанин 7, Радичевић 7, Штрбац 7 (Самоловац), Ђорић 8 (Цвијетић), Кондић 8, Ђукић 8, Малек 9 (Попов 8 ).

Делија – Банат (Ч) 10:0 (7:0)

МОКРИН: Игралиште Делије, гледалаца: 100. Судија: Н. Божић (Житиште). Стрелци: Перишић у 9, 11, 39, Дарко Миладинов у 24. (из пенала), Ћорић у 31, 34, Костић у 36, Ј. Јолић у 55, Марков у 64. и Илија Барбул у 67. минуту. Жути картони: Вицков, Златковић (Банат) .

ДЕЛИЈА: Л . Врачев 8 , К. Јолић 7 (Леваи 7), Дејан Миладинов 7, Д. Миладинов 8 (Н. Јолић 7), Попов 7, Перишић 9, Ј. Јолић 8, Недељков 7 (Барбул 8), Симић 8 (Марков 8), Костић 7.

БАНАТ (ЧЕНТА): Вицков 5, Жегарац 5, Илић 5, Бајкин 5, Михаиловић 5, Шабановић 5, Маринковић 5, Којић 5, Аврамовић 5, Златковић .

Полет - Лехел 3:2 (1:1)

НАКОВО: Игралиште Полета . гледалаца: 100. Судија: М. Гајин ( Кикинда) . Стрелци: Драганов у 79. и Инђић у 90. минуту за Полет, а Илибашић у 42, Аслани Садрија у 43. (аутогол ) и И . Чупић у 90 + 3 минуту за Лехе . Жути картони: Бабић (Полет), Пењин, Секулић, Николић ( Лехел) .

ПОЛЕТ: Савков 8, Надлачки 7 (Иветић 7), Петровић 7, Фејеш 7, Инђић 9,

Радловић 7 (Буцало 7), Драганов 8, Кочиш 7,5, Бабић 7, Ђукић 7, Цвијан 8.

ЛЕХЕЛ: Јевремов 7, Гуран 7, Аслани 6, Пењин 7, Илибашић 8, Петровић 7, Рајић 6 (Николић 7), Говедар 7, Туркуљ 7, Секулић 7 (И. Чупић 8), Чуровић 7 (Такач 7).

Омладинац (РТ) - МСК 4:3 (2:1)

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион “Херцеговине”, гледалаца: 100. Судија: Д. Петровић (Зрењанин). Стрелци: Кујунџић у 28, Урош Новаковић у 56. и Вукаловић у 67. минуту за Омладинац, Иван Тањга у 17. (аутогол), Мршић у 44. и Тумо у 63. минуту за МСК. Жути картони: Мандић (Омладинац), Мршић, Тањга, Ступар, Радованац, Милетић (МСК ). Црвени картон: Банч у 78. мин. (Омладинац).

ОМЛАДИНАЦ (РТ): Матковић 7,5, Банч 7, У. Новаковић 8 (З. Капур 7), Н. Бајат 8, Њ. Новаковић 7, Кујунџић 8, М. Шаренац 7 (Стевановић), Радишић 7, Хованец 7, Вукаловић 8, Мандић 8.

МСК: Секошан 7, Мршић 8, Тањга 5,5 (Јаковљев 7), Гуљаш 7, Ступар 8, Тумо 8, Рама 7 (Попић 7), Радованац 7, Јакшић 7, Милетић 7, М. Вукоје 8.

Напредак (БТ) - 2. октобар 0:5 (0:1)

БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште Напретка, гледалаца: 100. Судија: З. Лазар (Бока). Стрелци: Симоновић у 10, 60, А . Станић у 49, 82. и Нађ у 72. минуту. Жути картони: Џин ( Напредак БТ ). Црвени картон: Станислав Тодоров у 45. минуту ( Напредак БТ).

НАПРЕДАК (БТ): Рајтаров 5, Тодоров 5, Б. Завишин 5 (Кораћ 5), Дакић 5, Јелача 5, Јосимовић 5, Секереш 5 (Станковић 5), Дрљача 5 (Џин), Бербаков 5, Ранков 5, Г. Грујић 5 (Поповић 5).

2. ОКТОБАР (КУМАНЕ): Б. Радосављев 8, Петров 7 (Барта 7), Грубор 7 (Радојковић 7), Ановић 8, Кенђа 7, А. Станић 9, Закић 8, Симоновић 8 (Нађ 8), Митровић 7 (Милосављев 7), Унгур 7,5, Бошков 7 (Носоњин 7).

Припремио: П. Станић