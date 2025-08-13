clear sky
ЗВЕЗДА НАШЛА ШТОПЕРА: Црвено-бели ће ангажовати Френклина Тебу Учена

13.08.2025. 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
fudbal
Фото: Youtube Printscreen/ FCompsTV

Фудбалски клуб Црвена звезда пронашао је појачање на позицији централног дефанзивца.

Црвено-бели ангажоваће Френклина Тебу Учена, 25-годишњег штопера из норвешког Сарпсборга.

Тебо Учена ће потписати четворогодишњи уговор, док ће Сарпсборгу припасти 2.700.000 евра за обештећење.

Највероватније неће бити у протоколу за први меч са Пафосом наредном уторка, али би у реваншу, у Лимасолу, требало да заигра.

Учена је у Европу стигао 2021. из локалног Насарава јунајтеда. Годину дана је играо у шведском Хекену, пре него што је 2023. прешао у Сарпсборг.

За тај клуб Нигеријац је одиграо 60 утакмица и постигао пет голова.

Он је треће појачање Звезде на позицији штопера овог лета, након Родригаа и Милоша Вељковића.

 

Спорт Фудбал
