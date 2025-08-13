(ВИДЕО) "Незапамћен и крајње опасан инцидент!" КАЈАКАШКИ САВЕЗИ О НАПАДУ НА ТАМИШУ: „Помахнитали возач“, ТРЕНЕР КАЈАКАША: Возач скутера се залетео ка деци
Српска спортска јавност оштро је реаговала на узнемирујуће сцене са реке Тамиш. Тамо је у уторак мушкарац скутером напао децу која су тренирала у Кајакашком клубу Панчево.
Особа је у међувремену ухапшена и одређено јој је задржавање у притвору од 48 сати, огласио се и тренер клуба, а сада су реаговали и спортски органи.
Два савеза су у среду издала саопштења у којима превладавају шок поводом виђеног и тражење најстрожих казни.
Прво се на званичном вебсајту огласио Кајак кану савез Војводине. Издали су саопштење под насловом: “Осуда напада на тренера и децу чланове Кајак кану клуба Панчево”.
“У име Кајак кану савеза Војводине најоштрије осуђујем јучерашњи напад на децу и тренера Кајак кану клуба ‘Панчево’ за време тренинга у Панчеву на реци Тамиш. Деца и тренер су жртве помахниталог возача скутера на води, који је неколико пута огромном брзином налетео на њих на очиглед родитеља и осталих лица која су се затекла на лицу места. Захтевамо да надлежни органи реагују и најстрожије казне починиоца, као и да се пооштре мере контроле свих лица која бораве на води и управљају моторним пловилима како би реке и језера била сигурна за све, јер ми који смо на води свакодневно знамо колико је уцестало овакво неразумевање према кајакасима и да веома много лица управља пловилима без адекватне дозволе.
Тренеру Миковић Ненаду и деци која су доживела ову страшну ситуацију желимо да се што пре опораве.”
Саопштење је потписао Симо Болтић, председник УО ККСВ.
Недуго затим, саопштење је издао и Кајакашки савез Србије. Наслов њиховог саопштења био је: “Безбедност деце на првом месту: реакција Савеза на инцидент у Панчеву.”
“Кајакашки савез Србије најоштрије осуђује незапамћен и крајње опасан инцидент који се догодио 12. августа 2025. године на реци Тамиш у Панчеву, када је возач скутера, крајње неодговорном и насилном вожњом, угрозио животе деце-кајакаша и њиховог тренера током редовног тренинга Кајак-кану клуба Панчево.
Овај чин, којим су деца и тренер Ненад Миковић намерно изложени непосредној животној опасности, представља не само озбиљно кршење безбедносних прописа, већ и морално неприхватљиво понашање које заслужује најстрожу законску санкцију.
Савез изражава пуну подршку повређеној деци, њиховим породицама, тренеру и свим члановима клуба, као и захвалност свима који су прузили помоц у треуцима непосредне опасности.
Кајакашки савез Србије ће активно пратити развој овог случаја и инсистирати на одговорности појединаца и надлежних институција.”
Pančevo, Tamiški kej, danas.
Kad nasilje postane sastavni deo života. pic.twitter.com/zczDw8dj0u
— Kerovodac (@zokizelenooki) August 12, 2025
ТРЕНЕР КАЈАКАША: Возач скутера се залетео ка деци, шесторо лакше повређено
Тренер Кајак клуба Панчево Ненад Миковић изјавио је, поводом синоћњег инцидента током тренинга деце на Тамишу, да је мушкарац на моторном скутеру великом брзином пришао деци и изазвао талас због којег су се преврнули, као и да је шесторо деце том приликом задобило лакше повреде.
У тренингу на Тамишу учествовало је 11 деце узраста од 6 до 11 година, а Миковић је за портал 013.инфо испричао да се из правца Дунава најпре појавио један скутер који је успорио када се приближио и видео да деца тренирају.
Међутим, како је испричао, убрзо је из правца Дунава наишао други скутер који се није зауставио, већ је прошао тик поред деце, због чега су се преврнула.
Миковић је навео да су поједина деца задобила лакше повреде и додао да је са обале викнуо да возач скутера успори, али да се он, како каже, окренуо, направио још један круг и почео да се врти око деце.
''Тада сам узео СУП даску и кренуо да заштитим децу. Кад је спустио гас, како би ме чуо, поново сам викнуо да ће да удави децу. Шесторо деце се преврнуло и повредило. Опсовао ме и кренуо да ме гази. Четири пута је прешао преко даске и моје главе на реци'', навео је Миковић и додао да је одмах позвана полиција.
Према његовим тврдњама, патрола која је дошла није привела возача скутера који је, како је рекао, отишао са места догађаја.
Миковић тврди да је полиција поново позвана након чега је дошла друга патрола која је, како је навео, поступила по налогу, и да је возач скутера убрзо након тога ухапшен.
МУП је синоћ саопштио да је за осумњиченог М.Ј одређено задржавање од 48 сати.
Како је наведено у саопштењу, припадници полиције у Панчеву, у сарадњи са Основном јавном тужилаштву ухапсили М.Ј. (29) из тог града, због сумње да је на реци Тамиш управљао моторним скутером и том приликом налетео на кајак у којем се налазило више лица и да му је одређено задржавање до 48 сати.
Како се наводи, М.Ј се терети да је извршио кривично дело изазивање опште опасности.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву.