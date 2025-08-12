Возач скутера ухапшен!
(УЗНЕМИРУЈУЋ ВИДЕО) Погледајте стравичан снимак ГАЖЕЊА ДЕЦЕ НА ТАМИШУ Мајка повређеног детета: ОВО ЈЕ БИО ПАКАО
Стравичан призор забележен је вечерас око 19 сати на Тамишу у Панчеву, када је, према изјавама очевидаца, мушкарац на скутеру, у наводно видно алкохолисаном стању, великом брзином прошао поред деце из Кајак-кану клуба Панчево која су у том тренутку имала тренинг.
Мајка једног детета које је било на тренингу рекла је за портал zdravopancevo.rs да има повређених и да је међу њима и њено дете:
Тренер клуба је покушао да дозове човека на скутеру и спречи да даље дивља…
Он је опет окренуо круг и дивљачки прошао. Тренер Неша је ушао у воду чамцем у покушају да га спречи и спаси децу… Једна девојка је при паду одрала леђа, друго дете има повреду колена, моје дете има подлив на стомаку и нагњечен зглоб руке… То су деца између 6 и 10 година. Ово је био пакао, прича видно потресена мајка.
Друга суграђанка наводи да су деца вриштала и такође каже да је тренер скочио да спасава децу.
Возач скутера је тада кренуо у намери да прегази тренера који је био на дасци. Четворо деце има повреде, тренер такође, каже ова Панчевка.
Полиција се нешто после 22 сата огласила званичним саопштењем у вези са овим догађајем:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Панчеву ухапсили су М. Ј. (1996) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности. Он се сумњичи да је вечерас око 19 часова на реци Тамиш управљао моторним скутером и том приликом је налетео на кајак у којем се налазило више лица. Даљи рад на утврђивању свих чињеница је у току. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву, преноси Телеграф.