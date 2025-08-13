НЕВЕРОВАТАН МОТИВ ДИВЉАЊА СКУТЕРОМ У ПАНЧЕВУ Ево шта се заправо десило на Тамишу
Србија је узнемирнена после синоћњег напада воденим скутером, када је, на Тамишу у Панчеву, како пише Телеграф, Милан Јаковљевић (29) газио децу по реци док су имала тренинг.
Јаковљевић је ухапшен и њему је одређено полицијско задржавање до 48 часова. Грађани нису веровали да неко може да се одлучи на овако монструозан чин. Истрагу је преузело Основно јавно тужилаштво у Панчеву које је наредило од полиције да доставе све информације као и степен повреда деце!
Мајка једног детета, које је било на тренингу, рекла је за портал zdravopancevo.rs да има повређених и да је међу њима и њено дете:
– Тренер клуба је покушао да дозове човека на скутеру и спречи да даље дивља... Он је опет окренуо круг и дивљачки прошао. Тренер Неша је ушао у воду чамцем у покушају да га спречи и спаси децу. Једна девојка је при паду одрала леђа, друго дете има повреду колена, моје дете има подлив на стомаку и нагњечен зглоб руке. То су деца између 6 и 10 година. Ово је био пакао – прича видно потресена мајка.
Како Телеграф пише, сукоб Јаковљевића и тренера почео је када се Јаковљевић враћао на обалу.
-Возач скутера је прилазио обали, али је возио неопрезно, близу дете која су тренирала у води. Тренер му је само рекао с обале да не вози близу деце и да пази. Одмах је усладио хаос. Он је дао гас на скутеру у намери да повреди тренера, није се обазирао што гази и децу - рекао је саговорник Телеграфа са лица места. После сукоба, Јаковљевић је из обести почео да дивља наочиглед родитеља и случајних пролазника.
Полиција се, како пише Телеграф, нешто после 22 сата огласила званичним саопштењем у вези са овим догађајем.
– Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Панчеву ухапсили су М. Ј. (1996) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности. Он се сумњичи да је вечерас око 19 часова на реци Тамиш управљао моторним скутером и том приликом је налетео на кајак у којем се налазило више лица. Даљи рад на утврђивању свих чињеница је у току. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву.