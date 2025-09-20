ЗВЕЗДА ТРАЖИ МИЛОЈЕВИЋЕВОГ НАСЛЕДНИКА? Црвено-бели шацују новог тренера, ЕВО у којој земљи су бацили удицу
Одмах пошто је Црвена звезда доживела елиминацију у квалификацијама за Лигу шампиона статус Владана Милојевића доведен је у питање.
Аранђеловачком стручњаку замерен је неуспех у походу на трећи узастопни пласман у елитно такмичење, али су на "Маракани" хладне главе одлучили да није време за промену на клупи. Милојевић је добио поверење управе и наставља свој други мандат на клупи српског шампиона.
Ипак, словеначки медији су у данима након елиминације од Пафоса писали о интересовању Црвене звезде за Алберта Ријеру. Бивши шпански фудбалер са много успеха предводи Цеље и слови за једног од најталентованијих стратега у Европи. Наводно, на "Маракани" помно прате његов рад и он би у будућности могао да преузме бригу у црвено-белима уколико дође до растанка са Владаном Милојевићем.
Шпански стручњак и ове сезоне седи на клупи Цеља где наставља да бележи добре резултате због чега се све већи број клубова интересује за његове услуге. Наводно, поред Црвене звезде резултате Алберта Риере са много пажње прати и московски Спартак који га види као идеалног наследника за Дејана Станковића.
Српски тренер је суспендован на месец дана због вређања судије и његов статус у Спартаку додатно је погрошан. Наводно, велике су шансе да у наредним данима Станковићу буде уручен отказ након чега ће Московљани кренути по Ријеру. Ипак, мале су шансе да ће Шпанац кренути пут Русије, јавља "Чемпионат".
- Спартак? Причали смо, али не сада. Није прави тренутак... Лепо ми је у Цељу, осећам поштовање овде - кратко је Риера прокоментарисао интересовање Московљана за његове услуге