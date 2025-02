АМЕРИ ЗАПАЊЕНИ Ево чије чије фотографије Јокић држи на ормарићу у свлачионици

Овај пут не игром или изјавама, већ изгледом свог ормарића у свлачионици Денвер Нагетса.

Американци су остали затечени када су видели да уместо фотографија породице и пријатеља држи слике својих коња.

"Чињеница да Јокић има слике коња уместо супруге и породице срушила ме на дупе од смеха", написао је један корисник друштвене мреже "Икс".

Познато је колико Јокић воли коње, али овакав призор свеједно је многе изненадио.

Његова љубав према тим племенитим животињама траје од дјетињства, о чему свједочи и књига "Зашто тако озбиљно?" аутора Мајка Сингера, који је о њој причао и за Б92.спорт.

Николу је тренер коња Влада често водио на хиподром, због чега су неки власници чак мислили да му је он отац.

Јокић је био потпуно опседнут коњима и проводио највише времена у шталама, пратећи трке и бринући се о животињама.

Посебно су га одушевљавале трке са запрегом, где коњи вуку двоколице по тркалишту, које и сам повремено вози.

Троструки МВП НБА лиге игра још једну сјајну сезону са Нагетсима.

Денвер је највише захваљујући Јокићу четврти на Западу, јер српски центар просечно бележи 29,5 поена уз 12,9 скокова и 10,3 асистенција по мечу.

