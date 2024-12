(ВИДЕО) АМЕРИКАНЦИ ПИТАЛИ ЈОКИЋА ЗА ИМЕ СИНА Ништа им није било јасно, али су језик поломили

Најбољи кошаркаш на свету Никола Јокић недавно је по други пут постао отац - пропустио је неколико мечева када је његова супруга наталија била у породилишту, а након што се родио Игњат, Никола је наставио да играо у складу са репутацијом првог кандидата за МВП признање. Амерички новинари су се након победе Денвера над Голден Стејтом први пут дотакли теме која је Николи веома битна.

На конференцији за медије Николу Јокића су питали како му се зове син, али је утисак да нису баш најбоље схватили његов одговор. Заправо, немају појма како да изговоре Игњат, нити која слова би требало да употребе када спелују то традиционално име које корене има у грчком и латинском језику.

"Српски пријатељи, треба ми помоћ! Никола Јокић је вечерас после утакмице поделио са нама име свог сина, али немам појма како се то пише. Такође, да ли има одређено значење", написала је новинарка Кејти Винг на свом налогу.

Име Игњат може да значи "огањ", "ватра" или "онај који се игра ватром". У теорији, ово име је веома слично као име Огњен, односно пандан је женском имену Огњена. Подсећамо, Никола и Наталија Јокић већ имају ћерку која је била главних звезда на прослави Денверове шампионске титуле. Ћерка најбољег кошаркаша на свету зове се Огњена, што је Американцима подједнако тешко за изговор - делује да Никола уопште није обраћао пажњу на то док је са супругом бирао имена за децу.

Serbian friends I need some help! Nikola Jokić shared the name of his son tonight postgame, but I have no clue how to spell it. Also, does it have a certain meaning? pic.twitter.com/PWLBCFPfVx

— Katy Winge (@katywinge) December 4, 2024