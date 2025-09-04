БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ ОТПУТОВАЛИ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОПЕНХАГЕН: "Орлови" у групи са Швајцарском и Италијом
Репрезентација Србије у баскету 3x3 отпутовала је јутрос у Копенхаген, где ће се од 5. до 7. септембра бити одржано Европско првенство.
Србија је у историји ЕП освојила пет златних и две сребрне медаље. Баскеташи Србије су прошле године у финалу ЕП у Бечу поражени од Аустрије 18:17.
Србија ће на ЕП у Копенхагену играти у групи А са Швајцарском и Италијом. У Б групи су Француска, Немачка и Мађарска, у Ц групи Холандија, Летонија и Ирска, а у Д групи Литванија, Аустрија и Данска.
Србија ће у петак од 15 сати играти против Италије, а три часа касније са Швајцарском. Елиминационе рунде и борбе за медаље су на програму у недељу.
По две репрезентације из сваке групе избориће пласман у четвртфинале.
Селектор Марко Ждеро одлучио је да Србију на ЕП у Копенхагену представљају Страхиња Стојачић, Марко Бранковић, Немања Бараћ и Ненад Неранџић. Тренер је Данило Лукић, кондициони тренер Александар Милошевић, а физиотерапеут Стојан Субашић.
"Екипа је била на окупу месец дана и припремала се за ово такмичење, са малим прекидима због клупских обавеза. Наступићемо у саставу Бранковић, Бараћ, Неранџић, Стојачић, имали смо десет дана без турнира и времена да се играчи мало одморе, а поред тога и да уиграмо оно што треба. Екипа је добро радила, момци имају самопоуздања и као и сваки пут на ЕП идемо по медаљу", рекао је Ждеро уочи поласка у Копенгахен.
"Неће бити лако, противници у групној фази су Швајцарска, од које смо изгубили у полуфиналу последњег Светског првенства, и Италија која долази у неком чудном саставу. Имамо информације да ће им можда играти два играча из њихове кошаркашке репрезентације. Дакле, тешка група, још теже укрштање на Летонију и Холандију, али екипа Србије је спремна за такмичење, идемо корак по корак па да видимо докле ћемо да стигнемо", додао је Ждеро.