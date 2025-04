Браун поцепао мрежицу Црвене звезде са шест тројки, Партизан славио КОШАРКАШКИ ДЕРБИ У АБА ЛИГИ ОПРАВДАО ОЧЕКИВАЊА

Било је јасно да ни једни, ни други нису у овај дуел ушли у најбољем расположењу, с обзиром на све шта се претходно дешавало. Док је Партизан настојао да покаже реакцију после слабих резултата у последње време, Црвена звезда је желела да преболи Минхен и болан пораз од Бајерна у плеј-ину Евролиге. И у таквом расположењу је и протекао почетак сусрета у којем су се истакли Лука Митровић и Алексеј Покушевски. Није то била најлепша и најквалитетнија кошарка и у њој ниједан тим није могао да се одвоји на комфорнију залиху (18:18).



Тек у другој четвртини, тим Жељка Обрадовића је након врхунског периода и добрих секвенци Брендона Дејвиса и Стерлинга Брауна, црно-бели су повели пет разлике (35:30) и сада су они били ти који су направили искорак. Наставили су у истом ритму и на велики одмор отишли са вођством од 39:32, што је била солидна залиха пред наставак сусрета. Карлик Џоунс је у последњем нападу пропустио да повећа суфицит и Партизан је морао тиме да се задовољи.

Састав Јоаниса Сфаиропулоса је боље отворио време, тако да је колега са друге стране морао да тражи тајм-аут. Обрадовић, незадовољан приступом своје екипе, одлучио је да пресече серију црвено-белих и то му се исплатило у први мах. Посебно је Браун био инспирисан и када се K. Џоунс прикључио, имали смо и прву двоцифрену разлику на сусрету – 48:38 за Партизан. И сада је Сфаиропулос реаговао малим одмором, а после тога је Црвена звезда играла као препорођена. Немања Недовић је преузео одговорност и гости су преокренули за тили час. Ипак, црно-бели су смогли снаге да зауставе кола која су ишла низбрдо и са минималним вођством чекају четврту деоницу (57:56).

Изаја Мајк се увек „појави“ када су у питању дербији ове сезоне. Сада је он био носилац игре домаћих у последњим минутима, а Црвена звезда је са друге стране преко бекова Милоша Теодосића и Кодија Милер-МакИнтајера држала прикључак. Расоложен је био и Митровић и са центарске позиције делио луцидне пасове чиме је проналазио лакше ситуације за саиграче који су то без проблема реализовали. Потом је Браун са две веома битне тројке одвео црно-беле до плус осам на три и по минута пре краја и Партизан је био у доста бољој позицији.

Исти играч је финтом шута одбио и последњи налет црвено-белих, када је после тог потеза погодио за три и решио све дилеме.

Најефикаснији код победника били су Браун са 24 поена (6/9 за три) и Т. Џоунс са 15 поена, док је ривала предводио тандем Недовић-Петрушев са по 19 поена. Митровић је имао разноврсну партију са 12 поена, седам скокова и шест асистенција.

У наредном колу, Партизан гостује Цедевита Олимпији, а Црвена звезда дочекује Крку.

В. М. П.

THE END! @PartizanBC lock up the win against @kkcrvenazvezda in the Belgrade Derby#ABALiga pic.twitter.com/3uyXmm0M17

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 21, 2025