ЧОВИЋ О КОШАРКАШКОЈ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ СРБИЈЕ: "Пешић ће рећи све"
Небојша Човић, председник Кошаркашког савеза Србије, био је гост "Јутра" на Првој телевизији.
Кошаркашка репрезентација Србије ће као главни фаворит за златну медаљу наступати на Европском првенству које се одржава у Летонији, Пољској, Финској и на Кипру од 27. августа до 14. септембра.
Србија је у припремним утакмицама остварила шест победа после шест одиграних сусрета и очекује их дуел још са Словенцима 21. августа.
"Репрезентације нам праве доста добре резултате. Кадети су после 18 година освојили златну медаљу, то су момци од 16 година и то је добар резултат, а све то треба пратити и неговати и држати корак са сениорима. Они се спремају за Евробаскет и то нам је веома важно. Све време ћемо бити у Летонији, у Риги. Јуче су освојили Суперкуп у Немачкој. Слажу се коцкице и завршен је још један циклус, а они су управо у авиону и наставља се циклус где иду у Пазову, па Краун Плазу па Арену и у четвртак меч са Словенијом, а онда у авион за Ригу. Све иде по плану и нормално се одвија", рекао је Небојша Човић.
"Васа Мицић је још увек у процесу опоравка после повреде и видећемо како ће то све бити и да ли ће бити спреман за Ригу. Одлука је на стручном штабу, али и докторском тиму. Они це проценити да ли је Васа спреман. У Немачкој је он тренирао, а видећемо како ће то све ићи, а ја очекујем да то све буде у реду"
Репрезентација је комплетна...
"Сви су се одазвали, а то је и био циљ. Никакав проблем. Први корак је био да у континуитету обезбедимо да Пешић настави свој посао, интензивно се радило на томе. Договарање, усклађивање обавеза и ви по правилима немате више од месец дана за припреме. Окупили су се 28. и раде и тренирају, само да буду сви здрави и да све прође са што мање здравствених проблема и на крају се лако одреди 12. Важно је да смо обезбедили све услове. Атмосфера је добра, добар амбијент и хемија и то је најважније. Циљеви су нам постављени, од кукања нема ништа, биће утакмица са Словенијом интересантна и очекујем пуну Арену. Да смо могли, продали бисмо 100.000 карата. Само да сви буду здрави и идемо спремни на Евробаскет"
Шта је највећи изазов у првој фази?
"Летонија. Видели сте у припремном периоду, нисмо одиграли ниједну утакмицу без пуне посвећености и ангажованости. Не треба потцењивати ниједног противника. Ми 27. играмо са Естонијом па два дана касније са Португалом и онда Летонија која има велике амбиције, након тога су Чеси и на крају Турци. Ништа наивно. Максимално смо концентрисани. Нема ту простора за опуштање, ни за еуфорију, а ни за кукање. Систем такмичења је такав да вас врло брзо елиминише. Морамо да будемо врло опрезни и професионални. Све наше репрезентативне селекције су биле ангажоване овог лета, кадети су освојили злато, а и женска кадетска репрезентација игра своје такмичење. Победиле су Француску после неких десетак година. ЕП у Београду у18 је била и ми смо освојили пето место. Није то мала ствар, али циљ јесте медаља. Репрезетнација до 20 година је освојила 4. место и била некомплетна. Враћамо имиџ репрезентације, да буде важнија од америчких утакмица и кампова у Тревизу. Талентоване деце има, али морамо много да радимо јер се кошарка непрекидно мења"
Да ли остаје Пешић?
"Видећемо. Има уговор до краја првенства. Када се заврши, причаћемо. Идемо корак по корак"
О националној лиги и АБА лиги...
"Дали смо предлог. Неопходна је професионална лига Србије и дали смо одређене параметре у смислу заступљености играча од 18-22 године. Ми са 16, 18 година и имамо медаље, али прелаз из јуниора у сениоре нам је врло проблематичан. Зато је наш предлог лига којом би управљали клубови, која би имала 12 клубова од чега 6 из АБА лиге и првих 6 из КЛС. Можда није време, причаћемо после ЕП. Нисмо наишли на разумевања, па ћемо причати касније о томе. Појављују се аномалије, призивања и сакривања, али сада нам је потребан мир и да пробамо да остваримо резултат који се очекује. Дошао је тренутак да Србија добије нормалну лигу. Ми имамо лигу Србије, али хоћемо да је унапредујемо. не треба да се плаше људи да ће је преузети савез или да ће изгубити функције. Лигом треба да управљају професионалци. Разлика је у броју странаца, наш предлог је 6 странаца. То смо ставили на норме Шпаније и Француске. Због чега? Због будућности. АБА лига је испунила очекивања, али од ње више не можемо да добијемо ништа за нашу кошарку"
Када ћемо знати 12 путника у Ригу?
"Селектор ће рећи све пред пут. Сада је важно да будемо здрави. Да се одигра неколико тренинга и меч са Словенцима, па да отпутујемо спремни".