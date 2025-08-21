ЦРНО-БЕЛИ НАЈАВИЛИ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРЕСОВА ЗА НОВУ СЕЗОНУ: Партизан поново помера границе! (ВИДЕО, ФОТО)
Кошаркашки клуб Партизан ће наредне сезоне носити најуспешнији бренд на грудима, на новом дресу, Најки који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.
Сходно томе, црно-бели су открили када ће представити нове дресове за сезону 2025/26, али уједно су открили и на који начин ће то урадити и још једном су тако померили границе.
Представљање ће бити одржано 28. августа на Авали, код Авалског торња, где ће уједно бити одржан и 3x3 егзибициони турнир, а на коме ће учествовати легенде клуба попут Новице Величковића, Миленка Тепића и Алекса Марића.
- Два симбола, једно наслеђе. Више од 30 година касније враћа се где припада. Прошлост значи будућност. Прича се наставља тамо где је стала. На врху - наратор је рекао у најавном клипу за друштвене мреже.
Партизан је Евролигу 1992. године освојио у дресу Најкија и тако направио највећи успех у историји српске клупске кошарке.
Novi Nike dres #KKPartizan će pred očima navijača po prvi put biti u četvrtak, 28. avgusta na Avali!
Egzibicioni 3x3 turnir mešovitih timova koje čine aktuelni prvotimci i legende crno-belih, Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić igraće se po "Pick Up Game" sistemu, a… pic.twitter.com/jwDH2Lb52B
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 21, 2025
Telegraf.rs