ЦРНО-БЕЛИ НАЈАВИЛИ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРЕСОВА ЗА НОВУ СЕЗОНУ: Партизан поново помера границе! (ВИДЕО, ФОТО)

Сходно томе, црно-бели су открили када ће представити нове дресове за сезону 2025/26, али уједно су открили и на који начин ће то урадити и још једном су тако померили границе.



Представљање ће бити одржано 28. августа на Авали, код Авалског торња, где ће уједно бити одржан и 3x3 егзибициони турнир, а на коме ће учествовати легенде клуба попут Новице Величковића, Миленка Тепића и Алекса Марића.

- Два симбола, једно наслеђе. Више од 30 година касније враћа се где припада. Прошлост значи будућност. Прича се наставља тамо где је стала. На врху - наратор је рекао у најавном клипу за друштвене мреже.

Партизан је Евролигу 1992. године освојио у дресу Најкија и тако направио највећи успех у историји српске клупске кошарке.

Novi Nike dres #KKPartizan će pred očima navijača po prvi put biti u četvrtak, 28. avgusta na Avali!



Egzibicioni 3x3 turnir mešovitih timova koje čine aktuelni prvotimci i legende crno-belih, Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić igraće se po "Pick Up Game" sistemu, a… pic.twitter.com/jwDH2Lb52B

