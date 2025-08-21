light rain
33°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРНО-БЕЛИ НАЈАВИЛИ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРЕСОВА ЗА НОВУ СЕЗОНУ: Партизан поново помера границе! (ВИДЕО, ФОТО)

21.08.2025. 18:46 18:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
КК Партизан
Фото: КК Партизан

Кошаркашки клуб Партизан ће наредне сезоне носити најуспешнији бренд на грудима, на новом дресу, Најки који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.

Сходно томе, црно-бели су открили када ће представити нове дресове за сезону 2025/26, али уједно су открили и на који начин ће то урадити и још једном су тако померили границе.

Представљање ће бити одржано 28. августа на Авали, код Авалског торња, где ће уједно бити одржан и 3x3 егзибициони турнир, а на коме ће учествовати легенде клуба попут Новице Величковића, Миленка Тепића и Алекса Марића.

- Два симбола, једно наслеђе. Више од 30 година касније враћа се где припада. Прошлост значи будућност. Прича се наставља тамо где је стала. На врху - наратор је рекао у најавном клипу за друштвене мреже.

Партизан је Евролигу 1992. године освојио у дресу Најкија и тако направио највећи успех у историји српске клупске кошарке.

Telegraf.rs

кк партизан
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај