Црвена звезда елиминисана ЦРВЕНО-БЕЛИ ПОРАЖЕНИ ОД БАЈЕРНА У ПРОДУЖЕТКУ У ЕВРОЛИГИ

Бајерн је шутерски још једном фантастично отворио утакмицу и првих 12 поена убачено је шутем за три поена. Карсен Едвардс је 13. меч у низу постигао најмање једну тројку, док су црвено-бели преко Николе Калинића и Филипа Петрушева стигли до егала. Бајерн је потом много промашивао, али је ухватио велики број офанзивних скокова, да би Црвена звезда много бољом тимском игром и сјајним протоком лопте у нападу повела 23:16 за тајмаут Гордона Херберта. После тога Бајерн је направио серију 5:0 и то преко Ивана Харченкова који је постигао тројку уз звук сирене за крај прве четвртине, па је вођство црвено-белих било 23:21.



Шабаз Нејпир је продужио серију Бајерна на 7:0, али потом се појавио Немања Недовић. Српски бек је убацио првих девет поена црвено-белих у другом периоду, док му је на другој страни одговарао Харченков за нови рекорд каријере у Евролиги (11 поена). Смењивали су се тимови у вођству, а битно је споменути да је Јоханес Фојгтман направио трећи фаул средином другог периода. Лука Митровић је након незгодног ударца морао на клупу, па би недуго после њега у свлачионицу морао и Дејан Давидовац уз видно отежано кретање.

Великих 37:31 Црвеној звезди донео је Ајзеа Кенан убаченом тројком из тешке позиције, да би му на исти начин одговорио Нилс Гифај, а потом креће серија 6:0 којом Црвена звезда стиже до 13:3 у овој деоници, за великих плус девет. Када је Гордон Херберт добио техничку, повели су црвено-бели и са десет поена разлике, али као у уводној деоници, уз звук сирене тројку за Бајерн овог пута погодио је Девин Букер, па је семафор у “САП Гардену” показивао 46:39 у корист гостујуће екипе.

Рокас Гједраитис добро је отворио друго полувреме за црвено-беле, како офанзивно, тако и дефанзивно, али Бајерн је преко Едвардса и Владимира Лучића спустио заостатак на 50:46. Тада је јако важан шут за три поена погодио Петрушев који је играо практично утакмицу без грешке, али узвратио му је Вајлер-Баб, да би Фојгтман у наредном поседу направио четврту личну грешку. Водили су црвено-бели 55:49, а потом је моментум у потпуности отишао на страну противника.

