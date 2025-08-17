overcast clouds
Саопштење организатора спортско-рукометног турнира „Handball Trophy Serbia“

17.08.2025. 14:26 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Поводом текста објављеног на порталу Спортклуб под насловом „Скандал или грешка: Северни Кипар на турниру у Новом Саду“, спортско рукометно удружење Handball Trophy истиче:

Учешће тзв. „Северног Кипра“ никада није било одобрено.

Узимајући у обзир формат онлајн пријава за учешће на турниру, након пристиглих пријава организатор међународног турнира Handball Trophy Serbia јасно и недвосмислено је одбио пријаву самопроглашеног ентитета који није међународно признат.

Турнир се одржава у потпуности у складу са политиком и интересима Републике Србије, Рукометног савеза Србије, Војводине и Града Новог Сада, и у складу с тим њихово учешће није ни могло бити одобрено.

Handball Trophy Serbia је догађај који већ једанаест година гради мостове међу младим спортистима, али никада на штету суверенитета, међународног права и интереса наше државе.

Спортске вредности — пријатељство, фер-плеј и развој омладине — остају једини оквир у коме овај турнир функционише.

Handball Trophy Serbia остаје препознатљив као највећи омладински рукометни догађај у региону, посвећен искључиво спорту, развоју младих талената и промоцији Србије и Новог Сада као поуздане и угледне спортске дестинације.

