КАРЛОВЧАНИ ОСВОЈИЛИ ШЕСТ ОДЛИЧЈА на Првенству Србије у кајаку
17.08.2025. 16:10 16:13
На Тиквари у Бачкој Паланци одржано је првенство Србије у кајаку.
Такмичари из Сремских Карловаца наступили су у шест трка и освојили исто толико одличја - четири златне и две сребрне.
Прваци државе су Маша Пуношевац, Мила Селић, Стефан Чанчаревић, Петар Бауер, Рајна Петровић о и Петра Нићифоровић.
Овим су још једном показали да успех са Првенства Војводине није био случајан, већ да су феноменалне резултате наставили и на државном нивоу.
Када се узме у обзир да Карловчани тренирају у много скромнијим условима од многих других клубова у земљи, онда овај успех добија још већу вредност – јер су управо они били ти који су оставили иза себе такмичаре великих клубова и понели титуле државних првака.