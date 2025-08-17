light rain
КАРЛОВЧАНИ ОСВОЈИЛИ ШЕСТ ОДЛИЧЈА на Првенству Србије у кајаку

17.08.2025. 16:10 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кајак6
Фото: Ориватна архива

На Тиквари у Бачкој Паланци одржано је првенство Србије у кајаку.

Такмичари из Сремских Карловаца наступили су у шест трка и освојили исто толико одличја - четири златне и две сребрне.

Прваци државе су Маша Пуношевац, Мила СелићСтефан ЧанчаревићПетар БауерРајна Петровић о и Петра Нићифоровић.

Овим су још једном показали да успех са Првенства Војводине није био случајан, већ да су феноменалне резултате наставили и на државном нивоу.

Када се узме у обзир да Карловчани тренирају у много скромнијим условима од многих других клубова у земљи, онда овај успех добија још већу вредност – јер су управо они били ти који су оставили иза себе такмичаре великих клубова и понели титуле државних првака.

кајак првенство србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
