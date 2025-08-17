СРПКИЊЕ ПОКОРИЛЕ САРАЈЕВО: Освојен међународни турнир у боксу!
Неумољиве и неприкосновене, шампионке где год се појаве, таква је женска бокс селекција наше земље, а нови пехари наших дама које бију битке у рингу исковани су у граду на Миљацки.
Српкиње покориле Сарајево! Од 13. до 17. августа 2025. одржан је међународни турниру у Сарајеву где су Србију представљали: Анастасија Лукајић (65кг), Анастасија Бошковић (70кг), Николина Гајић (70кг), Семиз Аличић (75кг) и омладинац Митар Радић (до 75кг), предвођени тренерима: Мирком Ждралом, Браниславом Јовичићем и Педро Гранадом Ранцелом.
Сениорска репрезентативка Србије Анастасија Лукајић тријумфом у финалу категорије до 65 кг освојила је пехар за најбољу боксерку 23. међународног меморијалног турнира који је одржан у Сарајеву. После победе у квалификацијама над Хрватицом Карлом Тадић на поене 3:0, репрезентативка Србије Анастасија Лукајић надмоћно је победила у финалу Украјинку Марину Шевченко, тако што је ривалку два пута довела у нокдаун. Анастасија Лукајић је на ИБА Светском првенству које је одржано у марту ове године у Нишу освојила бронзану медаљу у категорији до 66 кг.
“Завршени међународни турнир у Сарајеву је јако значајан за мене. Освојила сам прво место и пехар за најбољу боксерку турнира, што ми је велика част. Имала сам два меча. Први меч сам боксовала против Украјинке и добила меч прекидом у другој рунди. Финале сам такође боксовала против Украјинке и победила сам једногласном одлуком судија. Срећна сам и захвална да видим напредак. Желим да се захвалим свом личном тренеру и селектору женске репрезентације Мирку Ждралу и тренеру Педру Гранаду Ранцелу за њихово време које улажу у мене. Наш рад и труд доносе нам резултате и јако сам захвална због тога. Идемо даље. Слава Богу” – рекла је након тријумфа у Сарајеву српска боксерка Лукајић.
На турниру у Сарајеву учествовало је око 120 боксера и боксерки из 17 држава. У укупном пласману Србија је проглашена за најбољу женску репрезентацију турнира, коју је на турниру у Сарајеву предводио селектор Мирко Ждрало и његов асистент, кубански тренер Педро Гранадо.
У категорији до 70 килограма, у финалу снаге су одмериле две узданице српског бокса, Николина Гајић и Анастасија Бошковић. После изједначене борбе, Гајићева је у финалу, славила подељеном судијском одлуком и освојила златну медаљу.
Бронзану медаљу на турниру у Сарајеву освојио је омладинац Митар Радић у категорији до 75 кг. У четвртфиналу Митар је био бољи од Хрвата Дуја Кутлеша на поене 5:0, а затим је у полуфиналу поражен од Албанца Ахмеда Коција, на поене 3:0.
Семиз Аличић се борио у сениорској категорији до 75 кг, против Џхемала Кулијева из Украјине. А борба је завршена прекидом у трећој рунди у корист Кулијева.