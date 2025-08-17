light rain
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ОСВОЈИЛЕ 14 МЕСТО на Светском првенству за јунуорке

17.08.2025. 15:56 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
srbija1
Фото: en.volleyballworld.com

Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) заузела је 14. Место на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији.

Екипа Маријане Боричић је , у мечу за 13. место, изгубила од Кореје са 3:0, по сетовима 25:20, 25:18 и 25:22, после 77 минута игре. 

У сва три сета, Кореја је била бољи ривал на терену. Нису јуниорке Србије данас успеле да се прилагоде игри ривала, који је у прва два сета правио разултатску залиху након само неколико поена равномерне борбе, да би у трећем, и поред покушаја Србије да се врати у меч, Кореја успела да оствари убедљив тријумф. На крају, екипа Маријане Боричић мора да се задовољи 14. местом на Светском првенству у Индонезији.

Одбојкашка репрезентација Србије (СЦГ, ЈУГ) играла је на десет СП у конкуренцији јуниорки: 1997. у Гдањску (девето место), 1999. у Саскатуну (девето место), 2005. у Анкари (друго место, сребрна медаља), 2011. у Лими (13. место), 2013. у Брну (седмо место), 2015. у Порторику (пето место), 2017. у Мексику (десето место), 2019. у Мексику (девето место), 2021. у Кортрајку и Ротердаму (друго место, сребрна медаља) и 2023. у Мексику (седмо место).

