МАРК МАРКЕЗ ДОМИНИРАО НА ТРЦИ МОТО ГП-ИЈА У АУСТРИЈИ: Дебитант Алдегер режирао спектакл
Возач Дукатија Марк Маркез победник је трке Велике награде Аустрије у Мото ГП шампионату, коју је одвезао за 42 минута и 11 секунди.
Марк Маркес је још једном показао да је најбољи возач на свету и један од најбољих у историји МотоГП шампионата. Шеста победа заредом у главним тркама за Марка Маркеса после читаве деценије је поновио овај невероватан успех и у Аустрији односи још један тријумф.
Друго место заузео је дебитант Фермин Алдегер за Гресини, док подијум комплетира Априлијин Марко Бецеки. До бодова су стигли и Алекс Маркез, Морбидели, Зарко, Марини, Огура, Квартараро, Ринс.
Следили су их ас КТМ Педро Акоста и његов тимски колега Енеа Бастијанини, те Ђоан Мир, Франческо Бањаја и Раул Фернандез.
Марк Маркез је до победе дошао у главној трци, након што је у суботу славио и у спринту на „Ред Бул рингу“. Одмах на старту ушао је у дуел са Бањајом за друго место.
У трећем кругу је Шпанац успео и да претекне Пека, након чега је уследила потера за тада водећим Бецекијем. Бецеки је потом успео да створи осетну предност у односу на остатак каравана, да би Марк Маркез после десетак кругова појачао темпо и знатно се приближио лидеру. Одолевао је Марко и у наредној фази трке, све до атака Маркеза у 19. кругу. Бецеки је тек на кратко успео да сачува своје место на челу напада, да би након наредног налета Шпанца у потпуности капитулирао. Маркез је отад створио велику предност у односу на остале и рутински обезбедио нову победу. То је Марков први тријумф на трци у Аустрији – укупно 1000. у историји Мото ГП шампионата. Половином трке, Хорхе Мартин је направио грешку, излетео и завршио своје учешће. Срећом возач Априлије добро након незгодног пада. У 19. кругу трке је – осим победе Маркеза у борби за водећу позицију – виђен још један важан дуел – Алдлегер је претекао Акосту, којег је претходно дуго пратио у борби за позиције на подијуму. Акоста и Алдегер су раније заједно претекли Бањају, који је отишао прешироко. Ту није био крај Пекових проблема – мотоцикл Фабија Ди Ђанантонија се запалио, због чега је ас ВР46 морао да се повуче. Ипак, нешто уља је остало на стази, а Бањаја је још једном отишао исувише широко – да би избегао потенцијално клизање и пад. У финишу трке, Алдегер је комплетирао свој подвиг претекавши Бецекија за друго место – и тако остварио најбољи резултат у каријери.
Марк Маркез је лидер у пласману са 418 бодова. На другом месту је ас Гресинија – Алекс Маркез – са 276, док трећу позицију заузима Бањаја са 221.
Возач Италтранса Диого Мореира победио је у Мото2 категорији. Бразилац је на “Ред Бул рингу” дошао до друге победе ове сезоне и уједно у каријери, пошто је водио током већег дела трке. Најближи Мореири био је Данијел Олгадо из Аспара, који је имао више од две секунде заустатка и тако је уписао свој први подијум у средњој класи. Њима двојици се на победничком постољу придружио Ћелестино Вијети из Спид Апа, који је био три секунд иза.
Возач МТ Хелметса Анхел Пикерас тријумфовао је у Мото3 категорији. Млади Шпанац је на Великој награди “Ред Бул рингу” уписао трећу победу ове сезоне, са 96 хиљадитинки предности у односу на тимског колегу Рјусеија Јаманаку. На трећем степенику победничког постоља нашао се Давид Муњос из Интакта.
Светски шампионат се наставља Великом наградом Мађарске већ наредне недеље.