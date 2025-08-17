light rain
29°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАРК МАРКЕЗ ДОМИНИРАО НА ТРЦИ МОТО ГП-ИЈА У АУСТРИЈИ: Дебитант Алдегер режирао спектакл

17.08.2025. 15:45 15:50
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
markez
Фото: Printscreen/Youtube/Robert Michael/dpa via AP

Возач Дукатија Марк Маркез победник је трке Велике награде Аустрије у Мото ГП шампионату, коју је одвезао за 42 минута и 11 секунди.

Марк Маркес је још једном показао да је најбољи возач на свету и један од најбољих у историји МотоГП шампионата. Шеста победа заредом у главним тркама за Марка Маркеса после читаве деценије је поновио овај невероватан успех и у Аустрији односи још један тријумф.

Друго место заузео је дебитант Фермин Алдегер за Гресини, док подијум комплетира Априлијин Марко Бецеки. До бодова су стигли и Алекс Маркез, Морбидели, Зарко, Марини, Огура, Квартараро, Ринс.

Следили су их ас КТМ Педро Акоста и његов тимски колега Енеа Бастијанини, те Ђоан Мир, Франческо Бањаја и Раул Фернандез.

Марк Маркез је до победе дошао у главној трци, након што је у суботу славио и у спринту на „Ред Бул рингу“. Одмах на старту ушао је у дуел са Бањајом за друго место.

У трећем кругу је Шпанац успео и да претекне Пека, након чега је уследила потера за тада водећим Бецекијем. Бецеки је потом успео да створи осетну предност у односу на остатак каравана, да би Марк Маркез после десетак кругова појачао темпо и знатно се приближио лидеру. Одолевао је Марко и у наредној фази трке, све до атака Маркеза у 19. кругу. Бецеки је тек на кратко успео да сачува своје место на челу напада, да би након наредног налета Шпанца у потпуности капитулирао. Маркез је отад створио велику предност у односу на остале и рутински обезбедио нову победу. То је Марков први тријумф на трци у Аустрији – укупно 1000. у историји Мото ГП шампионата. Половином трке, Хорхе Мартин је направио грешку, излетео и завршио своје учешће. Срећом возач Априлије добро након незгодног пада. У 19. кругу трке је – осим победе Маркеза у борби за водећу позицију – виђен још један важан дуел – Алдлегер је претекао Акосту, којег је претходно дуго пратио у борби за позиције на подијуму. Акоста и Алдегер су раније заједно претекли Бањају, који је отишао прешироко. Ту није био крај Пекових проблема – мотоцикл Фабија Ди Ђанантонија се запалио, због чега је ас ВР46 морао да се повуче. Ипак, нешто уља је остало на стази, а Бањаја је још једном отишао исувише широко – да би избегао потенцијално клизање и пад. У финишу трке, Алдегер је комплетирао свој подвиг претекавши Бецекија за друго место – и тако остварио најбољи резултат у каријери.

Марк Маркез је лидер у пласману са 418 бодова. На другом месту је ас Гресинија – Алекс Маркез – са 276, док трећу позицију заузима Бањаја са 221.

Возач Италтранса Диого Мореира победио је у Мото2 категорији. Бразилац је на “Ред Бул рингу” дошао до друге победе ове сезоне и уједно у каријери, пошто је водио током већег дела трке. Најближи Мореири био је Данијел Олгадо из Аспара, који је имао више од две секунде заустатка и тако је уписао свој први подијум у средњој класи. Њима двојици се на победничком постољу придружио Ћелестино Вијети из Спид Апа, који је био три секунд иза.

Возач МТ Хелметса Анхел Пикерас тријумфовао је у Мото3 категоријиМлади Шпанац је на Великој награди “Ред Бул рингу” уписао трећу победу ове сезоне, са 96 хиљадитинки предности у односу на тимског колегу Рјусеија Јаманаку. На трећем степенику победничког постоља нашао се Давид Муњос из Интакта.

Светски шампионат се наставља Великом наградом Мађарске већ наредне недеље.

 

Марк Маркез мото гп
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРК МАРКЕЗ ПОБЕДНИК СПРИНТ ТРКЕ У МОТО ГП-ју за Велику награду Аустрије
markez

МАРК МАРКЕЗ ПОБЕДНИК СПРИНТ ТРКЕ У МОТО ГП-ју за Велику награду Аустрије

16.08.2025. 20:21 20:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај