ДЕНВЕР БЕЗ ЈОКИЋА ПОРАЖЕН Тренер Мелон О ПОВРЕДИ НАЈБОЉЕГ НБА ИГРАЧА

После меча, више о повреди говорио је тренер Мајк Мелоун.

- То је нешто што се појавило у последњем тренутку. Још нисам разговарао са стручним тимом, тако да треба да поразговарам са Стивом Шортом и видим шта се дешава - рекао је Мелоун о Јокићевој изненадној одсутности и додао:

- Нисмо имали никакво упозорење, једноставно се десило и то ће се повремено дешавати.

Денвер ће током викенда путовати на Флориду где их очекују утакмице против Мајамија и Орланда. Није познато да ли ће у екипи бити и Никола Јокић.



Injury Update ahead of tonight's matchup against the Rockets:



AVAILABLE:

Julian Strawther (Right Knee Strain)

Jamal Murray (Left Knee Inflammation)



OUT:

Nikola Jokić (Right Elbow Inflammation)

Aaron Gordon (Right Calf Injury Management) pic.twitter.com/dirZHQ3C8p

— Denver Nuggets (@nuggets) January 16, 2025